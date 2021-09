Po odchode z funkcie premiéra sa minister financií Igor Matovič (48), zdá sa, stiahol do úzadia. Dokazujú to viaceré faktory a najnovšie aj samotný politik priznal, že sa miestami cíti rezignovane. Odborníci však varujú, že aj keď to môže vyzerať, že jeho kariéra sa blíži ku koncu, stále má poriadnu motiváciu na to, aby ostal v politike.

Rok po triumfálnom víťazstve v parlamentných voľbách sa vzdal premiérskeho miesta. Matovič v súčasnosti pôsobí ako minister financií, no zdá sa, že postupne odchádza do úzadia. Potvrdzuje to jeho nízka aktivita na sociálnych sieťach, minimum tlačových konferencií či iných mediálnych výstupov. Tentoraz však expremiér, zdá sa, urobil výnimku a dal rozhovor Denníku N. V ňom prezradil aj čosi o tom, po čom v poslednom období túži. „Chcem žiť taký jednoduchý život,“ priznal sa v rozhovore.

Podľa svojich slov sa expremiér dokonca občas zamýšľa aj nad zanechaním svojho miesta. „Niekedy, áno, priznávam, som v takých štádiách (rezignácie, pozn. red.). A potom si zase poviem, že to nemôžem urobiť a že to nemôžem dopustiť, lebo keď vidím, ako mnohí vzkriesili Fica z popola tým, ako bili do nás, do mňa, tak v podstate Ficovi na ružiach ustlali,“ povedal expremiér.

Aj keď správanie Matoviča na prvý pohľad môže skutočne pôsobiť, akoby sa chystal odísť z politiky, odborníci varujú, že to tak zrejme nie je. Politológ Radoslav Štefančík tvrdí, že expremiér urobil dobre, keď sa prestal ukazovať na televíznych obrazovkách. Ako upozornil, jeho hnutiu OĽaNO to mohlo znižovať preferencie. Definitívny odchod z politiky však nepredpokladá. „Aj naďalej je predsedom hnutia, ktoré má na základe výsledku vo voľbách najväčší rozpočet,” hovorí odborník. Zdôrazňuje, že práve to podľa neho Matoviča motivuje, aby ostal v politike. „OĽaNO je Matovič, a Matovič je OĽaNO,“ tvrdí Štefančík s tým, že bez neho by hnutie zaniklo. Dodáva, že práve expremiér má podľa neho najsilnejšie slovo aj na koaličných radách.

