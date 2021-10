Matovič bol hotový Schumacher, na TOMTO fáre sa vyvážal: Jeho ZÁZRAK môžete mať TERAZ aj vy!

Minister financií Igor Matovič sa veru nezdá. V minulosti vraj fujazdil po celom Slovensku na aute, ktoré síce teraz nepatrí medzi najmodernejšie, no ako zberateľský kúsok naozaj stojí za to! Hodnotu má možno o to väčšiu, koľko na ňom mohol Matovič najazdiť, či zarobiť peňazí. Jeho bývalé auto môže byť teraz navyše vaše!