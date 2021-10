Na poslednú chvíľu, ale stihli to! Vláda včera schválila budúcoročný rozpočet a návrh posiela do Národnej rady. Minister financií Igor Matovič však ešte svoju bitku neskončil a hlási nové podmienky, ktoré musí splniť parlament. Inak hrozí, že rezortom sa výrazne skrátia výdavky. Odborníci však správanie financmajstra považujú za vydieranie.

Vláde na schválenie návrhu rozpočtu zostávalo naozaj málo času. Podľa zákona totiž ministerstvo financií musí návrh rozpočtu predložiť parlamentu do 15. októbra. Posledné týždne boli pre šéfov jednotlivých rezortov náročné aj preto, lebo sa mali dohodnúť na rozsahu finančných balíčkov pre svoje ministerstvá so šéfom financií. Ten ešte pred pár týždňami vysvetlil, že za svoju hlavnú úlohu počíta zníženie výdavkov. „Nemôžeme sa hrať na Ježiška,“ hovoril.

Podmienky mal aj samotný financmajster. Včera vyzval koaličných partnerov, aby ešte pred schválením rozpočtu v parlamente prijali ústavné zmeny v rámci dôchodkovej reformy, výdavkových stropov a dlhovej brzdy. Ak tieto body koalícia prijme, budú mať podľa Matoviča niekoľko sto miliónov eur navyše. „Je to na nich, či bude viac peňazí pre rôzne skupiny ľudí,“ povedal s tým, že priestor na diskusiu o rozpočte majú. „Keď sa dohodneme na ústavných zmenách, tak áno, niečo je navyše, čo budeme deliť. Keď sa nedohodneme, tak rozpočet pôjde čisto v reštriktívnej podobe 4,3 % HDP a nikto nedostane nič navyše,“ uviedol Matovič.

Minister financií Igor Matovič Zdroj: Tasr

Po rokovaní vlády sa však z radov rezortov objavili negatívne reakcie. Minister dopravy Andrej Doležal konštatoval, že nemôže byť spokojný so schváleným návrhom rozpočtu. „Chceli sme viac, myslím si, že aj Slovensko si zaslúži viac," zdôraznil s tým, že sa opäť bude len odkladať údržba železničnej infraštruktúry. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak zas otvorene povedal, že Matovič presadzuje svoje predstavy prijatím niektorých zákonov. Medzi kritikov sa pridal aj minister hospodárstva Richard Sulík. „Nebudem súhlasiť s tým, aby sa uvoľnili pravidlá dlhovej brzdy bez toho, že zafixujeme dane, nech ostanú tam, kde sú,” povedal dopoludnia.

Podvečer sa premiér Eduard Heger a Matovič vyjadrili aj na brífingu. „Podaril sa veľmi zodpovedný rozpočet,“ okomentoval premiér. Matovič zas prezradil aj prvé vyrokované zmeny. „Všetkým zdravotníkom budú rásť mzdy o 3,8 %,” informoval. Celkovo by malo ísť na zdravotníkov o 91 miliónov eur viac než tento rok. „Ak do budúcna zagarantujeme, že neprídeme do situácie, že nebude na dôchodky, tak som dal verejný prísľub koaličným partnerom, že obhájim pred Európskou komisiou deficit na 4,94 % a tým nám vznikne približne 504 miliónov eur, ktoré môžu ministri použiť na nevyhnutné záležitosti,“ dodal Matovič.

Podmieňovať schválenie či rozsah jednotlivých položiek rozpočtu požiadavkami nie je bežné, ale v politike je možne takmer všetko, hodnotí konanie Matoviča ekonóm a bývalý minister financií Ivan Mikloš. Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek však to vidí horšie. Na sociálnej sieti upozornil, že Igor Matovič je prvým financmajstrom za posledných 30 rokov, pre ktorého financie štátneho rozpočtu sú prostriedkom politického nátlaku. „Hrá sa na finančného „boha“, ktorý má právo rozhodovať bez ohľadu na vládu a zákony, či potreby krajiny a jej občanov," napísal a doplnil: „… v iných prípadoch sa takéto konanie právne kvalifikuje ako trestný čin vydierania podľa § 189 Trestného zákona,“ tvrdo odkázal.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka nejde o jednorazovú záležitosť, pretože členovia vlády sa navzájom obviňujú od volieb. „Bolo by lepšie, keby si sadli za stôl a skúsili si vyjednať, ale oni si len posielajú odkazy cez médiá,“ dodal s tým, že aktuálny prípad kladenia si podmienok k navýšeniu rozpočtu sa podobá vyhrážkam šéfa parlamentu Borisa Kollára o odchode z koalície.

Prečítajte si tiež: