Premiér Igor Matovič (47) je pri moci pol roka. Pri tejto príležitosti svoje vládnutie zhodnotil na sociálnej sieti a nezabudol pritom skritizovať predchádzajúcu vládu, no nešetril ani chválou.

Matovič si zaspomínal na chvíle spred pol roka, kedy oficiálne vznikla jeho vláda. „Na druhý deň ráno išiel som o ôsmej ráno do Správy štátnych hmotných rezerv, aby som s hrôzou zistil, že v nich Fico s Pellegrinim vedome kryli skorumpovaného zlodeja Kajetána Kičuru," napísal na sociálnej sieti. Ten deň sa podľa neho stal symbolom ďalších dní a týždňov, keď Matovič „ našiel prázdny sklad ŠHR a následne NAKA plný trezor zlatých tehiel doma u Kičuru," pokračoval.

Rozsah „zločinov", ktoré podľa neho spáchali Fico a Pellegrini, je obrovský. Premiér to odhaduje na 30 miliárd eur. „Suma, ktorú, ak by sme rozdelili medzi deti, ktoré sa počas ich vlád narodili, mohlo mať každé zo 600-tisíc detí, do vienka 50-tisíc. Alebo každý dôchodca na rok o 200 eur mesačne celých 12 rokov vyšší dôchodok,"ilustroval.