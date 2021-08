Zuzana Vargová, ktorá sa v rezorte venuje stratégii ako riaditeľka odboru, si v príspevku na sociálnej sieti facebook servítku pred ústa rozhodne nedávala. Kritika z jej úst sa tentokrát ušla neočkovaným Slovákom, ktorých jednoducho nazvala "tupelami".

Vo svojom príspevku, ktorý uzrel svetlo sveta ešte 30. júla sa rozohnila nad samotnou nefunkčnosťou očkovania, no aj rozhodnutím mnohých Slovákov ignorovať očkovanie proti koronavírusu. Drsný a kritický príspevok zavŕšila to vetou, v ktorej spomína aj fašizmus: "Buď si „tupelo“ a neočkuješ sa, alebo nie si „tupelo“ a očkuješ sa. A podľa toho sa treba rozdeliť do tímov. Volá sa to „cordon sanitaire“ a zafungovalo to s fašistami,“ dodala nakoniec. Pre antivaxerov našla aj nemilé prezývky: „Túto krajinu už načisto ovládli nerozum, priemernosť a tupota sprevádzajúca dezolátov.” Vargová svoj status neskôr zmazala.

Bývalý premiér a súčasný minister financií Igor Matovič ale nenechal nič na náhodu a na drsný status Vargovej stihol reagovať. „Hocičo som ochotný pochopiť, ale aby vysokopostavená štátna zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva nazývala ľudí, ktorí sa na základe akýchkoľvek dôvodov doteraz nezaočkovali, tupelami, je najabsurdnejšia očkovacia kampaň ministerstva vo svete,” napísal. Dodal, že dúfa v jej skorý odchod z ministerstva. „Slečinka sa týmito siláckymi a tupými vyjadreniami síce veľmi zavďačí svojmu progresívnemu publiku, ale nezaočkovaných ľudí na očkovanie určite nezíska – ani jedného,” uzavrel Matovič. Celý status nájdete v galérii. <<<

"Verím, že pán minister zariadi, aby toto Tupelo viac nerobilo hanbu štátnej službe a pôjde kade ľahšie svinskym krokom." zakončil status agresívne Matovič.

Podľa politológa Grigorija Mesežnikova však Matovič zabúda na to, že aj on mal statusy o dezolátoch, idiotoch a múdrosráčoch. „Matovič používa dvojaký meter - sám sebe umožním, ostatným nie. Čo to má spoločné s progresivizmom? Matovič progresivizmus neovláda, len sa sústreďuje na názov subjektu a snaží sa tomu pridať negatívne zafarbenie. O skutočnom progresivizme nevie nič,” vysvetľuje pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Ako samotná Vargová neskôr oznámila, v rezorte zdravotníctva dala výpoveď už pred niekoľkými týždňami. Dodala, že podľa nej je veľmi nevhodné, aby sa minister iného rezortu staral do záležitostí druhého a vyzýval na odvolávanie zamestnancov. Komentár Zuzany Vargovej nájdete v galérii. <<

Aj keď by sa mohlo zdať, že práve takéto vyjadrenia z úst pracovníčky ministerstva zdravotníctva by mohli ešte viac zneistiť doposiaľ nerozhodnutých občanov, podľa Mesežnikova je opak pravdou. Zároveň však hovorí, že výber slov úradníčky nebol najvhodnejší. „Ľudia, čo majú vládnu zodpovednosť, by nemali komunikovať medzi sebou na sociálnych sieťach a čo sa týka ‚tupela′, ten, kto má nejaké zastúpenie v štátnej správe, by nemal používať takéto výroky,” vysvetľuje.

Do sporu sa na sociálnej sieti zapojil aj generál Pavel Macko. „Pre vás aj pre ministra platí úplne rovnaký etický kódex štátneho zamestnanca. Vy ste ho hrubým spôsobom porušili. Ako si dovoľujete za peniaze občanov ich urážať? Ako štátny zamestnanec máte právo na názor, ale nie na dehonestáciu občanov spôsobom nezlučiteľným so štátnou službou,” adresoval slová priamo Vargovej.

