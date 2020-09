Podobnosti Igora Matoviča (47) s Robertom Ficom (56) každý deň pribúdajú! Už pár mesiacov po voľbách sa súčasný premiér svojimi činmi čím ďalej tým viac podobá na toho bývalého. A to napriek tomu, že proti jeho vystupovaniu a činom vytrvalo bojoval niekoľko rokov. Ako to hodnotia odborníci?

Fico dlhodobo kritizoval novinárov, ktorých sa neštítil nazvať ani „prostitúti“ či hyeny, a to na pravidelnej báze. K dobrému vzťahu medzi ním a žurnalistami neprispeli ani ďalšie pomenovania, ktoré dával novinárom. „Niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky a stojím si za týmto výrazom,“povedal Fico na jednej z tlačoviek.

Matovič na druhej strane s novinármi z opozičnej lavice spolupracoval. Viditeľná zmena však prišla potom, či sa sadol do kresla šéfa predsedu vlády. Prvé útoky premiéra sa začali už v apríli po kritike jeho plánu na „blackout“, pochuti mu neboli ani články o jeho diplomovej práci či kritika niektorých rozhodnutí. „Nám nebola dopriata ani minúta,“ sťažoval sa s tým, že kritici nasadili proti jeho vláde vraj najzákernejšie zbrane. „Nasadili proti nám tú najzákernejšiu politiku,“neštítil sa povedať Matovič.

Kritike však musel čeliť aj pre majetkové pomery. Pred vstupom do politiky totiž celý svoj majetok prepísal na manželku. Mnohé otázky preto vyvolali nejasné detaily investície jeho manželky Pavlíny. Premiér totiž v majetkovom priznaní dokumentuje iba svoje vlastníctvo, a tak skutočný majetok jeho rodiny ostáva záhadou. „Spravil som to preto, lebo som chcel aj takýmto spôsobom ukázať, že chcem byť celý život mojej manželke verný,“vysvetľoval Matovič prevod majetku na manželku.

Robert Fico sa k svojim majetkom síce priznáva, no nikdy neprezradil, kde bral financie na prenájom v komplexe Bonaparte či luxusné hodinky približne za 20-tisíc eur. Hovoril však, že dobre zarába aj jeho manželka Svetlana. „Bol to darček od manželky k viacerým sviatkom - od narodenín cez výročie svadby až po Vianoce,“povedal vtedajší šéf tlačového odboru vlády Braňo Ondruš na Ficove luxusné hodinky.

Matovič a Fico majú však čo vysvetľovať, aj keď sa hovorí o dosadzovaní „našich ľudí“. Bývalý trojnásobný premiér musel vysvetľovať mýtny tender, predražené nákupy CT či kauzu Váhostav. „Je to náš človek,“ taký odkaz mal dostať policajt, ktorý mal kontrolovať daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, v ktorého byte vtedy žil Fico. Vyšetrovanie sa nakoniec skončilo bez vinníka, policajt sa mal „popliesť“.

Matovič je síce v úrade len pol roka, ale na pleciach má podobný problém. Spája sa s vymenovaním nových prednostov okresných úradov, čo si na zodpovednosť zobralo ministerstvo vnútra, ktoré je pod dohľadom nominata OĽaNO. „Po dohode s naším poslaneckým klubom sme povedali, že vymeníme 72 ľudí a všetkým ostatným desiatkam tisícom ľudí doprajeme apolitickosť,“ospravedlňoval svoje konanie Matovič.

Isté podobné črty Matoviča a Fica si všimol aj politológ Radoslav Štefančík. „Podstatné je však to, že tí, ktorí si mysleli, že Igor Matovič je iný, by sa mali pozrieť na to, ako riadi svoju politickú stranu. OĽaNO totiž nie je politická strana tak, ako ju poznáme v bežných demokratických krajinách. Je to skôr eseročka, na ktorej čele vládne on, časť jeho rodiny a viac-menej nikto iný,“povedal Štefančík. Matovič sa podľa neho na čelo strany nedostal štandardným spôsobom, a tak nie je zvyknutý na diskusiu, čo mu podľa odborníka sťažuje vládnutie.

Sociológ Michal Vašečka vidí v Matovičovom správaní viacero dôvodov. „Človek sa vo vysokej politike pochopiteľne mení a tlak naňho je taký obrovský, že si to zrejme sám neuvedomuje,“povedal. Počas svojho pôsobenia Matovič spravil podľa sociológa veľa prešľapov a vyhlasoval najmä to, že sa vo vysokej politike nemá kradnúť, čo zatiaľ splnil. Pokiaľ ide o morálnosť, zažili sme podľa odborníka hocičo. Podľa Vašečku si treba uvedomiť, že prišiel k moci spoločne v pandémiou Covidu. „Už pol roka je pod obrovským tlakom. Prišiel k moci, keď zaútočil Covid a nie úplne napĺňa očakávania všetkých. Je to aj o diskomforte a panike, čo a ako robiť,“povedal Vašečka s tým, že aj to prilieva olej do ohňa.

Igor Matovič a Robert Fico na naše otázky neodpovedali.