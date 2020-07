Spojiť pracovné povinnosti s tými materskými je často nadľudský výkon a to aj pri bežnej práci, ktorá si absolútnu koncentráciu vyžaduje "iba" 8 hodín denne. Aké je to však vychovávať dieťa v prípade, že ste členkou Národnej rady či dokonca Európskeho parlamentu?

Lucia Ďuriš Nicholsonová (43), ponslankyňa Európskeho parlamentu: Status Ďuriš Nicholsonovej bol denne na pretrase ešte v roku 2016, kedy matka dnes už troch detí vyhlásila, že po pôrode by sa rada vrátila k práci poslankyne čo najskôr. „Nie je v poriadku, ak je žena tlačená do toho, že dobrá matka je iba taká, ktorá je doma tri roky s dieťaťom. To, čo idem teraz urobiť, je aj o tom, že chcem dokázať, že dobrá matka je aj taká, ktorá nezostane doma s dieťaťom medzi štyrmi stenami,“ vyhlásila v staršom rozhovore pre Denník N.

V roku 2016, v jednej z kancelárií, ktorú mala v tom čase Nicholsonová ako podpredsedníčka parlamentu k dispozícii, bol dokonca zriadený detský kútik. Viac fotiek nájdete v galérii.

