Matematik Richard Kollár tvrdí, že vrchol vlny omikronu bude u na Slovensku niekedy medzi 10. a 20. februárom. Uvádza, že presný dátum sa nedá určiť, no myslí si, že tento odhad sa naplní.

Analytik Richard Kollár na svojej sociálnej sieti uvádza, že matematika by vedela zaradiť odpoveď na otázku, či sme na vrchole omikron vlny na Slovensku medzi nerozhodnuteľné. "Je na to kopec dôvodov. Jedným je neistota v dátach, minulý týždeň sa revidovali počty hospitalizovaných spätne až do apríla 2021, vrchol jesennej delta vlny v nemocniciach sa tak posunul až o týždeň. Štatistiky antigénových testov sa menia týždeň-dva dozadu dokonca na dennej báze. Za posledné dni výrazne," uvádza matematik Kollár.

Podľa jeho slov počet pozitívnych antigénových aj PCR testov síce klesol, ale klesol aj celkový počet testov. Tým pádom pozitivita testov stále rastie, aj keď už je blízko stagnácie. Matematik sa zároveň vyjadril, že o presnom počte hospitalizovaných s ochorením COVID-19 iba z dnešného dňa "budeme zrejme vedieť až o pár týždňov v optimistickom scenári."

"Takže nerozhodnuteľné. To je dobrá správa, pred týždňom bolo totiž úplne jasné, že stále stúpame. Aj preto už dlho hovorím, že vrchol (incidencie) bude u nás niekedy medzi 10. a 20. februárom a nehovorím o konkrétnom dni. Aj tak ho nebudeme vedieť určiť. Dnes sme v polovici tohto intervalu a myslím, že sa tento odhad naozaj naplní," vyjadril sa analytik.



Richard Kollár sa vyjadril aj k ubúdaniu pozorovaných prípadov medzi deťmi a mládežou do 20 rokov. "Vo vekovej kategórii 5-9 rokov je počet nových registrovaných prípadov dnes o viac ako 10% nižší ako pred týždňom. Podobný pokles je medzi deťmi vo veku 10-14 rokov. Stále však malo pozítivny PCR test za posledný týždeň každé 27-me dieťa v tomto veku na Slovensku."

