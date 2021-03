Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa detailnejšie pozrel na obvinenia v kauze Víchrica, ktorá sa týka korupcie na súdoch. Vo Víchrici je obvinený aj podnikateľ Zoroslav Kollár, no tým sa Žilinka nezaoberal. Niektorí zo sudcov sa jeho rozhodnutiu určite potešia. Žilinka totiž pri jednom skutku spomína slová ako nekonkrétny a abstraktnosť.

Žilinka rozhodol o sťažnostiach piatich sudcov proti uzneseniu prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry o vznesení obvinenia z 27. októbra 2020 v rámci akcie Víchrica. „Generálny prokurátor po preskúmaní veci v celom rozsahu zrušil vznesenie obvinenia sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. J. K., stíhanému v dvoch bodoch za pokračovací zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom,“ napísal hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Dôvodom zrušenia obvinenia, založeného podľa Žilinku na jedinom nepriamom dôkaze, respektíve nekonkrétnej výpovedi kajúcnika Vladimíra Sklenku, bola úplná abstraktnosť stíhaných skutkov. „Konštrukcia skutkov opísaných v uznesení o vznesení obvinenia bola tak neurčitá, že obvinenému neumožňovala využiť jeho právo na obhajobu, pretože nevedel, voči čomu sa má vlastne brániť,“ píše sa v Žilinkovom vyhlásení. Opis skutkov bez špecifikácie súdnej veci, v súvislosti s ktorým malo dôjsť k ponuke úplatku, ale aj miesta či času spáchania skutku, mal podľa Žilinku za následok porušenie zákonnej podmienky opisu skutku tak, aby nemohol byť zamenený s iným skutkom.

„Z rovnakých dôvodov bolo čiastočne vyhovené sťažnostiam bývalej podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. J. U. a zrušené vznesenie obvinenia v jednom bode pre zločin prijímania úplatku, ako aj sudkyne JUDr. K. B. a zrušené obvinenie v jednom bode pre zločin zasahovania do nezávislosti súdu,“ napísal Skladan. Vo zvyšnej časti boli sťažnosti obvinenej Jarmily Urbancovej pre zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa formou účastníctva a obvinenej Kataríne Bartalskej pre zločin zasahovania do nezávislosti súdu, ako nedôvodné zamietnuté.

Žilinka naopak v celom rozsahu zamietol ako nedôvodné sťažnosti obvineného Davida Lindtnera, stíhaného pre zločin zasahovania do nezávislosti súdu a pre zločin prijímania úplatku, ako aj obvinenej Otílii Dolákovej stíhanej pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

„Na margo zrušených obvinení treba zdôrazniť, že len právne perfektné a dostatočne konkrétne uznesenie o vznesení obvinenia, majúce oporu v dôkazoch, umožňujúce plné uplatnenie práva obvineného na obhajobu, môže vytvoriť procesný predpoklad pre vykonávanie úkonov právne významným spôsobom. Právo a spravodlivosť totiž nemôžu byť založené na nepráve,“ konštatoval Žilinka.

V kauze Víchrica boli v októbri obvinení podnikatelia Zoroslav Kollár a Ladislav Mojžiš, sudkyne Katarína Bartalská a Otília Doláková, bývalá sudkyňa Monika Jankovská, sudca Jozef Kolcun, advokát Tomáš Kulák, sudca a advokát David Lindtner, bývalý sudca Richard Molnár a bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová.