Obžalovaný Marian Kočner odmieta, že by si objednal vraždu trojice prokurátorov. Vyplýva to z jeho piatkovej výpovede pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Už skôr odmietol vinu aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.

Podľa prokuratúry má Marian Kočner okrem Kuciakovej vraždy stáť aj za objednávkou vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho.

"Nebol žiaden dôvod na to, aby som mal akúkoľvek averziu voči Žilinkovi," zdôraznil Marian Kočner. Rovnako uviedol, že nemá nič spoločné ani s objednávkou vraždy Šufliarskeho. Zdôraznil, že ani jeden z nich nedozoroval jeho kauzy.

Podotkol, že v minulosti podal na Lipšica trestné oznámenie, lebo bol presvedčený, že ako minister porušoval zákon. "Pokiaľ by bol pán Lipšic akýmkoľvek spôsobom likvidovaný fyzicky, nikdy by som nemohol dokázať moju pravdu a teda to, prečo som podal trestné oznámenie," dodal.

Na prípadné otázky prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) odmietol odpovedať. "Z médií som sa dozvedel o tom, že terajší šéf ÚŠP Lipšic v roku 2017 na stretnutí s ďalšími osobami urobil dohodu so špeciálnym prokurátorom Kováčikom, že ma špeciálna prokuratúra obviní v kauze Donovaly, čo sa nakoniec aj stalo," zdôvodnil.

Po spontánnej výpovedi odpovedal na otázky predsedníčky senátu Ruženy Sabovej. Okrem iného odmietol, že by akýmkoľvek spôsobom využíval komunikáciu obžalovanej Aleny Zsuzsovej s politikmi a ďalšími osobami. Povedal, že so Zoltánom A. sa nikdy nestretol a ani s ním nikdy nekomunikoval.

V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Mariana K. a Aleny Zs. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu.

Právoplatné sú tri rozhodnutia. Miroslav M. a Tomáš Sz. dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán A. 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vraždy prokurátorov čelí okrem Mariana K. obžalobe aj trojica Alena Zs., Dušan K. a Darko D. Tomáš Sz. bol vylúčený na samostatné konanie, súd ho uznal za vinného. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Mariana K. podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.