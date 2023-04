Spravodajský portál Aktuality.sk, ktorý na informácie upozornil píše, že obvinený advokát Adam Puškár vinu odmieta. Hovorí, že jediný dôkaz, ktorý svedčí proti nemu je výpoveď svedka, ktorý by mohol byť sám zo spáchania skutku podozrivý.

Uvedené informácie vyplývajú z anonymizovaného uznesenia, ktorým Krajský súd v Bratislave poslal Puškára do vyšetrovacej väzby. Spravodajský portál informácie získal na základe infozákona, doplnili Aktuality.sk.

„Bol to práve svedok J., ktorý sa priznal, že zaútočil na poškodeného v stoji, dokonca s nožom v ruke, ktorého sa však mal neskôr zbaviť hodením do Dunaja,“ vyjadril Adam Puškár pred súdom.

Na základe dostupných informácií obvinený Puškár počas svojho vyjadrenia pred senátom krajského súdu kritizoval sudcu pre prípravné konanie za to, že neskúmal stretnutie svedka s viacerými ľuďmi z partie, ktorá v novembri 2015 zaútočila na skupinku študentov na Tyršovom nábreží.

„Týmto začne tvrdiť, že som to mal byť ja, kto spáchal tento skutok. Namiesto toho sudca pre prípravné konanie uveril tvrdeniu tohto jediného svedka, tomuto jedinému dôkazu, na ktorom je založené uznesenie o vznesení obvinenia, a to napriek tomu, že práve tento svedok by sám mohol byť hlavným podozrivým v tejto trestnej veci a má preto najväčšiu motiváciu neuvádzať vo svojej výpovedi pravdu,“ tvrdí Puškár.

>>pokračovanie na ďalšej strane>>