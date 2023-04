Sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I Marek Filo už onedlho zmení pôsobisko. A nebude to malý krok, ale doslova obrovský. Z OS nesmeruje na Krajský súd, ale rovno na Špecializovaný trestný súd (ŠTS), kde sa riešia tie najzávažnejšie kauzy, často aj nebezpečných zločincov. Filo je už verejnosti známy z rôznych prípadov, no výberovým konaním prešiel ako nôž maslom. Jeho preloženie potvrdila Súdna rada.

Filo predsedal senátu, ktorý oslobodil Mariana Kočnera spod obžaloby v kauze Motáky. To, že Kočner posielal z väzby lístky, ešte podľa senátu neznamená, že je to trestné. Filo ukončil aj súdny proces s Dobroslavom Trnkom. Jeho skutok totiž prekvalifikoval na prečin, čím sa vec stala premlčaná. Na jeseň minulého roku sa stal zasa Filo známy tým, že nevzal do väzby šoféra smrtiaceho auta zo Zochovej Dušana Dědečka (prokurátor podal sťažnosť a Krajský súd Dědečka do väzby zobral). Ten opitý a vo veľkej rýchlosti vpálil na zastávku, kde usmrtil 5 ľudí. Pre následné vyhrážky bola napokon Filovi pridelená policajná ochrana.

„Súdy nerozhodujú na objednávku verejnej mienky, oligarchov, politikov ani médií, ale na základe toho, čo je v spise,“ povedal v minulosti predseda ŠTS Ján Hrubala pre pravda.sk. Platí teda, že sudca nemôže rozhodnúť na základe priania kohokoľvek, ale podľa vykonaných dôkazov a samozrejme svojej odbornosti. A tú Filovu vo výberovom konaní neposudzoval len tak hocikto, ale naozajstní experti.

Členmi výberovej komisie bol totiž sám Hrubala, ale aj bývalý elitný vyšetrovateľ a profesor Jaroslav Ivor, sudca ŠTS Miroslav Mazúch, profesor na Univerzite Komenského Andrej Démuth a podpredseda Okresného súdu v Trenčíne navrhnutý Súdnou radou Marián Manduch. Na výberovom konaní sa zúčastnili štyria uchádzači, no práve Filo bol ten, ktorý doslova exceloval. V časti Prípadová štúdia získal Filo rovnako ako ďalší záujemcovia o post sudcu na ŠTS 18 bodov. V písomnom preklade z cudzieho jazyka sa umiestnil opäť na delenom prvom mieste (24 bodov). Podobne tomu bolo aj pri písomnom vypracovaní súdneho rozhodnutia (26 bodov). Filo ale definitívne rozhodol v ústnej časti, v ktorej získal až 109 bodov, čo bolo až o 24 viac ako mal druhý v poradí. Filo nastúpi na ŠTS od 1. júna 2023.

