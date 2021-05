Koaličná rada sa aktuálne zaoberá opozičným návrhom na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Podporu jej deklarujú poslanci Za ľudí aj SaS. Klub OĽANO by mal byť jediný z koalície, ktorý s podporou Kolíkovej váha.

Kolíková odmieta pochybnosti, ktoré mali vyvstať na klube OĽANO okolo obstarávania budovy Ministerstva spravodlivosti. Tvrdí, že vtedy na tento proces nemala dosah a doteraz nevedela, že je tam zapojený spoločník jej brata.

„Stojíme za ministerkou, tlmočíme to našim koaličným partnerom,“ uviedla predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Plnú podporu poslancov SaS jej vyjadrila šéfka klubu Anna Zemanová.

Kolíková považuje za dobré zaoberať sa otázkou konfliktu záujmu. „Začína sa mi javiť, že sa začína zneužívať, aby sa očierňovali politici, keď to možno nie je úplne na mieste,“ uviedla. Hoci považuje dôvody opozície za pseudodôvody, stretla sa s klubmi a považovala za dôležité o tom diskutovať. Na otázky poslancov podľa vlastných slov odpovedala najlepšie, ako vedela.

Priznala, že klub OĽANO zaujímalo verejné obstarávanie v súvislosti s budovou, kde sídli jej rezort. Tvrdí, že doteraz ani nevedela o nejakom prepojení na jej brata v tejto súvislosti.

„Dozvedela som sa to od Igora Matoviča včera, že pán Brodňan, ktorý by mal byť v štruktúre prenajímateľa, tak sa nachádza aj v spoločnosti, v ktorej je spoločníkom môj brat,“ poznamenala. Ozrejmila, že v čase obstarávania na ministerstve nebola a realizoval ho vtedajší minister Gábor Gál (Most-Híd), ktorý neumožnil realizáciu výsledkov obstarávania ešte z čias Lucie Žitňanskej.

Niekdajší premiér Igor Matovič daroval Márii Kolíkovej kyticu v čase, kedy odchádzala z funkcie ministerky spravodlivosti na základe jeho výzvy. Neskôr pod tlakom koaličných partnerov a nespokojnej verejnosti podal demisiu aj Matovič. Kolíková sa napokon do svojej funkcie vrátila a Matovič sa stal „len“ ministrom financií. Úplne vľavo je Veronika Remišová. Zdroj: Jaroslav Novák

Kolíková odmietla, že by do procesu verejného obstarávania zasahovala. Pripomenula i svoje napäté vzťahy s Gálom. „Nemala som absolútne žiadny dosah na žiadne ekonomické veci, žiadne verejné obstarávanie,“ hovorí. Ak je teda zrejmé, že nezneužívala funkciu, nemalo by byť podľa nej na mieste ani vyvodenie zodpovednosti.

„Tento pre mňa pseudoproblém sa objavil na poslaneckom klube OĽANO, neviem, či to bude problém v iných kluboch,“ dodala s tým, že už komunikovala s klubom Za ľudí aj s lídrom SaS. „Ja tu žiadny konflikt záujmov nevidím, keď ho tam niekto chce vidieť, s tým si ja nepomôžem,“ uzavrela.

Hnutie Sme rodina nemá zatiaľ žiadny problém s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí), koaličná rada má pokračovať popoludní, medzitým sa majú stretnúť poslanecké kluby Za ľudí a OĽANO. Novinárom to povedal predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

V piatok ráno viacerí poslanci OĽaNO vraj Denníku N potvrdili, že považujú podozrenia smerom ku Kolíkovej za natoľko vážne, že by mala prevziať „politickú zodpovednosť“ a odstúpiť pretože môže mať konflikt záujmov pri prenájme budovy pre ministerstvo, ktorú uzavreli v čase, keď bola v minulom volebnom období štátnou tajomníčkou. Smer Roberta Fica za posledné týždne venoval najviac pozornosti práve Kolíkovej. Za údajné prešľapy jej nevlastnej sestry žiadajú, aby Kolíková odišla zo svojej funkcie!