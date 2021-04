Začiatkom týždňa predseda Smeru-SD Robert Fico (56) s veľkou pompou ohlasoval zistenia, ktoré mali zdiskreditovať súčasnú ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (46). Napriek prísľubu pokračovania však ostalo len pri jednej tlačovke, ktoré síce vrhlo na šéfku rezortu isté podozrenie, nič hrôzostrašné však neodhalilo. Ktovie, Fico v útokoch možno nepokračoval aj preto, že i on sám sa v minulosti dostal pre pofidérne správanie rodinného príslušníka do problémov. A nebol jediný.

Celá kauza okolo ministerky Kolíkovej sa týka jej nevlastnej sestry Zdeny Ivankovej. Tá je podľa stanoviska Smeru odsúdená za to, že neoprávnene vyberala peniaze z účtov, na ktorých boli financie, ktoré jej nepatrili. Tie vraj boli výlučne vlastníkov bytov, ktoré firma MK REAL patriaca rodine Kolíkovcov spravovala. „Ivanková neoprávnene vyberala peniaze pre vlastnú potrebu, teda ukradla a spreneverila 15780 eur obyčajných ľudí,“ povedal Fico.

Hoci je to pre ministerku zaiste nepríjemné, politológ Radoslav Štefančík si myslí, že aj Smer má právo ju kritizovať: „V slovenskej politike vždy platilo, že zlodej kričí chyťte zlodeja. To, že je to pokrytecké, je druhá vec.“ Podľa odborníka je dokonca potrebné, aby opozičné strany poukazovali na pochybenia. „To, že majú maslo na hlave a za ušami takú špinu, že to vidieť na diaľku, je taktiež druhá vec,“ myslí si politológ. Kolíkovej to teraz podľa Štefančíka znepríjemní život, no zatiaľ sa vraj ukazuje, že vo vytiahnutých kauzách nemá prsty: „Za správanie svojich rodinných príslušníkov človek nemôže.“

Tieto slová sa paradoxne týkajú aj spomínaného Roberta Fica. Okrem iných aj zavraždený novinár Ján Kuciak († 27) si v roku 2016 posvietil na firmu Ficovho brata Ladislava. „Firma HF Steel mala dlhy voči dodávateľom aj poisťovniam. Ficov spoločník ju potom previedol na neznámeho Francúza. Napokon skončila na chate v Modre – spolu s bývalou firmou Ladislava Bašternáka (48),“ napísal Kuciak pre aktuality.sk. HF Steel podľa investigatívca napokon zlikvidoval kontroverzný podnikateľ Vladimír Strýček. Aj po rokoch je zrejmé, že po firme Ficovho brata ostala sekera minimálne 85-tisíc eur. Toľko podľa finstat.sk ostal HF Steel dlžný zdravotným poisťovniam. Firmu pritom riešili aj vyšetrovatelia. „Polícia začala jej aktivity preverovať ešte v júni 2013, v novembri 2014 však trestné stíhanie prerušila. Dôvod doteraz nebol známy,“ napísal Kuciak.

Problém so zákonom mali aj synovci bývalého podpredsedu Smeru Pavla Pašku († 60). Súrodencov Branislava, Maroša a Martina Paškovcov uznal okresný súd vinných za prečin výtržníctva. Prvých dvoch aj za prečin ublíženia na zdraví. Pri pouličnej bitke z roku 2015 mali ublížiť mladej žene a jej priateľovi.

Mikuláš Dzurinda bol dvojnásobný premiér Slovenska. No počas jeho pôsobenia vo funkcii sa vynárali nezrovnalosti okolo jeho brata Miroslava Dzurindu. Zdroj: ARCHÍV

V aférach boli zaplatení aj ďalší rodinní príslušníci našich politikov. Ešte v roku 2001 „vyfasoval“ brat vtedajšieho premiéra za SDKÚ Mikuláša Dzurindu (66) Miroslav nadštandardný byt s rozlohou 186 m2 od Železníc Slovenskej republiky, pre ktoré dlhé roky pracoval. Navyše, s Miroslavom Dzurindom sa spája aj kauza „vláčik". Výberová komisia, ktorej bol predsedom, odklepla nákup 35 ľahkých motorových vlakov od spoločnosti Stadler. Kauza sa mala dotýkať financovania SKDÚ.

Problémy sfinancovaním predvolebnej kampane na pozíciu prezidenta má dodnes Andrej Kiska (58). Kauza sa týka rokov 2013 a2014, keď si Kiska dal časť predvolebnej kampane platiť svojou firmou KTAG. NAKA vo februári 2019 obvinila konateľa KTAG Eduarda Kučkovského. V spomínaných rokoch bol konateľom KTAG aj Kiskov brat Jaroslav, no ten sa napokon obvineniu vyhol. Firma si mala dať výdavky na kampaň do nákladov a vypýtať si aj 150-tisícovú vratku DPH. Daňové kontroly mali potvrdiť nadmerné odpočty DPH, ktoré vznikli hlavne z faktúr na Kiskovu propagáciu. Dnes je v prípade obvinený aj sám Andrej Kiska.