Politický duel sa začal prieskumom dôveryhodnosti vakcín proti koronavírusu. Najväčšiu dôveru majú podľa prieskumu agentúry Focus na vzorke 1001 respondentov vakcíny Pfizer a Moderna. Podľa Kolíkovej však treba väčšiu kampaň na očkovanie, uviedla pre portál televízie Markíza tvnoviny.sk. Raši sa s touto myšlienkou stotožňuje a tvrdí, že podľa strany Hlas-SD, ktorej je členom, je potrebné očkovať sa. "Obyvateľ, ktorý je zaočkovaný je na tom lepšie ako ten, ktorý nie je. Ja osobne som očkovaný Astrou," hovorí exminister. Dodáva, že opozícia prišla s novým návrhom o očkovaní. "Prišli sme s návrhom aby si ľudia mohli vybrať vakcínu, zároveň by sme mohli určiť podľa bydliska aj kde vakcíny distribuovať a optimalizovať ich nákupy," dodáva. Podľa Kolíkovej zatiaľ nemáme možnosť výberu aj kvôli financiám a dostupnosti očkovacích látok.

Podľa opozičného poslanca a bývalého ministra zdravotníctva Richarda Rašiho je zmluva neštandardná. “Zmluva je obrovský škandál. Výsledok je ten, podľa ktorej minister podpísal zmluvu, kde nesieme celú zodpovednosť. NIe je dobré, že ide zmluvu vybaviť premiér, podpíše ju Krajčí a ešte si ju ani neprečítajú,” hovorí. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková hovorí, že zmluva je postavená na princípe “ber alebo plať”.

Exminister Krajčí hovorí, že zmluvu ani nevidel. “Ja som nebol v Rusku. U nás to riešila pani Urbanová. Ja som dostával informácie od nej, lebo bola poverená od pána premiéra,” povedal avšak zmluvu o nákupe podpísal. "Nakoniec tú zodpovednoť nesie ten, kto tú zmluvu podpísal,” reagovala na jeho vyjadrenie Kolíková. “Nebol tu postup, ktorý je dôležitý pre uzavretie zmluv,” dodáva. Podľa ministerky budú vyvodené dôsledky.

Kritika núdzového stavu

Raši a najmä strana Hlas hovorila, že súčasťou núdzového stavu je aj doplnok, že môžu niekomu zobrať osobný majetok. Na otázku, či sa takáto situácia stala odpovedal nejasne. "Zdôraznovali sme to preto, lebo sú tam opatrenia, ktoré tam nemajú čo robiť. Treba urobiť špeciálny zákon," na margo jeho kritiky ministerka reagovala, že takéto veci z neho v súčasnej situácií vyškrtli.

"Prišli sme k záveru, že právna úprava je naozaj dobrá a bolo zrejmé že pandemický zákon musí prejsť aspoň riadnym pripomienkovým konaním. Takže preto to nie je," hovorí Kolíková. "Zákaz vychádzania sme maximálne obmedzili. My chceme byť len v tom uvoľňovaní dôslední. Plus núdzovým stavom môžeme riadiť nemocnice," dodala. "Ja verím, že núdzový stav bude zrušený skôr, než bude na vláde. Je pripravená aj právna úprava, ktorá súvisí s hospodárskou mobilizáciou," uzatvára.

Okrem toho padla aj otázka, či opozičný Hlas podporí návrh Roberta Fica o odvolávaní Kolíkovej z funkcie. Kritizuje jej rodinnú firmu, kde je jej nevlastná sestra obvinená zo sprenevery a hovorí, že firma profituje len vtedy, kým je Kolíková pri moci. Ministerka reagovala na obvinenia tým, že jej otec bol šikovný a nerobil zakázky len pre štátnu televíziu ale aj pre Markízu či TA3. "Ja z tej firmy nemám žiadny profit. Môj brat tam vstúpil ako 100% vlastník," dodáva. Ak sa podozrenia opozície nevyvrátia podľa Rašiho Hlas podporí jej odvolávanie.