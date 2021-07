Zhodli sa aj na tom, že chýba efektívna očkovacia kampaň. "Najväčšou motiváciou je sloboda," zdôraznila Cigániková postoj SaS. Za najhlavnejšie a zároveň doteraz nedostatočné považuje informovanosť a naozajstnú očkovaciu kampaň. "Teraz reálne neexistuje, táto téma bola podcenená," povedala.

Takáč súhlasí s tým, že ľudia nie sú dostatočne objektívne informovaní o výhodách, ale i rizikách vakcinácie. "Očkovanie musí ostať dobrovoľné," povedal za stranu Smer-SD. Dobrovoľnosť a dostatok informácií sú podľa neho prirodzeným spôsobom, ako možno zvýšiť počet zaočkovaných. Finančné motivácie, ktoré predstavil minister financií, nepovažuje za správny postup, najmä, ak majú byť hradené zo štátneho rozpočtu. Pri sprostredkovacom bonuse sa obáva zneužitia.



V prípade otázky spoplatnenia testov, ktoré budú musieť absolvovať nezaočkovaní, si Bittó Cigániková osobne myslí, že jeden-dva PCR testy mesačne by mali byť zadarmo, ďalšie by si mali nezaočkovaní hradiť. Takáč je presvedčený, že štát by mal zabezpečiť na vlastné náklady aj test pre tých, ktorí prichádzajú z dovolenky, argumentuje nákladmi pre viacčlennú rodinu.

Poslanci sa venovali aj dianiu v parlamente pri odvolávaní ministra financií Igora Matoviča (48). Bittó Cigániková zdôraznila, že SaS sa pri hlasovaní zdržala preto, lebo ich záväzkom je koaličná zmluva. Pripomenula, že liberáli majú vážne výhrady k Matovičovmu pôsobeniu v čele rezortu financií i jeho komunikácii, odmietla však Matovičove tvrdenia, že šéf SaS Richard Sulík mal zháňať hlasy na jeho odvolanie. "Je to jedno z ďalších klamstiev Igora Matoviča," zdôraznila.



Takáč povedal, že boli kuloárne informácie, že SaS chcela zahlasovať za odvolanie Matoviča. "Mali sme informácie, že aj Sme rodina takto lavírovala, pričom časť Za ľudí sa zdržala. Myslím si, že Igor Matovič za rok a pol jednoznačne preukázal, že je človek, ktorý nemá na svojom mieste čo robiť," podotkol. Podľa Bittó Cigánikovej sa dôvody, pre ktoré opozícia chcela odvolať Matoviča z funkcie, týkali obdobia, za ktoré expremiér voči sebe už vyvodil politickú zodpovednosť.