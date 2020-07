Na úvod dnešného pojednávania prokurátor Ján Šanta prezradil, že podľa jeho informácií bol Majský prepustený z nemocnice a momentálne sa nachádza v Ostrave. Práve pre jeho údajnú ťažkú chorobu a hospitalizáciu sa posledné pojednávanie nekonalo, lebo obžalovaný nedal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti.

Tentokrát ale Majský nielenže na pojednávanie neprišiel, ale súdu neposlal ospravedlnenie a vyjadrenie, či povoluje konanie v jeho neprítomnosti. „Nič mu nebránilo, aby dnes prišiel na súd,“ povedal Šanta s tým, že navrhol aby sa konalo bez jeho prítomnosti. Súd jeho žiadosti vyhovel a po takmer 20 rokoch je rozsudok na svete! Jozef Majský dostal 9-ročný nepodmienečný trest!

Na Majského je vydaný európsky zatykač. Krajský súd v Ostrave nezobral ešte v júni Majského do predbežnej väzby. Teraz sa rieši jeho vydanie na Slovensko. Konanie o tom ešte neskončilo, aktuálne je na ťahu štátne zastupiteľstvo v Ostrave a Krajský súd v tom istom meste. Šanta sa neobáva, že by Majský nenastúpil do výkonu trestu. Podľa prokurátora by odsúdený mohol nastúpiť na Slovensku alebo v Českej republike. Mimoriadne opravné prostriedky či podnety sa podľa Šantu dajú očakávať, ale obavy zo zvrátenia právoplatného rozsudku nemá. „My tu máme stanovisko Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, že obžalovaný netrpí takýmito chorobami, aby nemohol na výkon trestu nastúpiť. A konkrétne v slovenských podmienkach sú jeho choroby liečiteľné vo výkone trestu.“

V kauze BMG Invest a Horizont Slovakia bola škoda vyčíslená na 488 miliónov korún vytváraním falošných pohľadávok plus ďalších 53 miliónov korún o ktoré sa odsúdení obohatili zatvorením pobočiek.. Prípad sa naťahuje od začiatku tohto tisícročia. Ďalších páchateľov v tejto veci Patrika Pachingera a Dávida Brtvu už odsúdili na 7 a 9 rokov.

