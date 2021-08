Nezaradený poslanec Peter Pellegrini z Hlasu-SD vyzýval pred pár dňami ministerku investícií Veroniku Remišovú, aby dala vyrobiť aplikáciu na kontrolovanie QR kódov. Podľa generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Pavla Capka je však aplikácia na kontrolu covid pasov v podnikoch dávno pripravená a mala by byť spustená v najbližších dňoch. Ako uviedol, čakalo sa len na pokyn, že sa má používať. Takýto pokyn nakoniec prišiel z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR prostredníctvom vyhlášky. „Aplikácia sa má teraz sprístupniť prostredníctvom portálov, čaká sa na sprocesovanie zo strany Google. Toto nie je úplne pod kontrolou štátu, a preto sa stále čaká,“ vysvetlil Capek.

Skenovanie QR kódov čítačkou je však len jedna časť. Tou druhou by mala byť kontrola identity. Z covid pasov síce zistíte dátumy očkovania alebo testovania, ale aj meno človeka. Tu by sa mal potenciálny zákazník legitimovať. „Používateľ (obchodník) si cez aplikáciu naskenuje QR kód z certifikátu zákazníka – buď z papiera, alebo z aplikácie GreenPass – a aplikácia následne overí, či je daný certifikát správny,“ hovorí riaditeľ firmy Slovensko IT Pavol Miroššay. Potenciálny zákazník však legitimáciu môže odmietnuť. „Podľa nových pravidiel ÚVZ majiteľ obchodnej prevádzky neberie zodpovednosť za to, že zákazník prišiel s potvrdením niekoho iného,“ uvádza vyhláška. Ministerstvo financií SR hovorí, že špeciálne peniaze na aplikáciu nevyčlenili. „Ministerstvo financií SR neeviduje požiadavku na povolené prekročenie výdavkov kapitoly MIRRI SR v rok 2021 na tento účel,“ uviedol hovorca Pavol Kirinovič.

Okrem toho, že si obchodníci môžu vybrať, ktorú skupinu z troch základných scenárov k sebe pustia, opäť si musia pomôcť sami. Na kontrolu certifikátov zatiaľ môžu použiť zahraničnú aplikáciu alebo ručnú kontrolu – teda využiť človeka, ktorý bude kontrolovať papierové certifikáty alebo tie stiahnuté v mobile.

NCZI čakalo až do včera na schválenie aplikácie zo strany Google pre systém Android, čo sa napokon aj konečne podarilo. Vynára sa otázka, ako to bude s obchodníkmi, ktorí by ju chceli použiť na operačný systém iOS pre iPhony. S touto otázkou a s tým, či by v prípade, že dostupná na iPhony nebude, môžu používať čítačky členských štátov EÚ, sme kontaktovali ministerstvo investícií, ale do uzávierky nám neodpovedalo. „Zachytili sme, že aplikácia nefunguje tak, ako má. Čakáme na finálne stanovisko a chceli by sme si aplikáciu pred uvedením do praxe aj vyskúšať. Aby sme vedeli, ako funguje, keďže sa o nej vôbec neinformovalo,“ hovoria manželia Surovčákovci, ktorí sú aj majitelia žilinskej kaviarne PostCafe.

K nim sa pridali aj ostatní majitelia podnikov, ktorí sú podľa našich informácií z toho „takí znechutení, že nemajú chuť ani nič riešiť“. Šancu novej aplikácii sú ochotní dať v sieti bistier a kaviarní Mondieu, ktorá sídli v Bratislave, Košiciach či vo Vysokých Tatrách. „Vzhľadom na to, že by našim prevádzkam určite v čase potreby bola nápomocná, tak áno,“ odpovedal generálny manažér podnikov Norbert Longauer na otázku, či o aplikáciu majú záujem. Zároveň však dodal, že od ministerstva nemajú žiadne nové informácie a neboli oboznámení ani s prípadným prieskumom záujmu.

Prečítajte si tiež: