Aj mejkap artistka a influencerka Lucia Sládečková (38), ktorej každý hovorí Lucid, je vášnivou cestovateľkou. Hneď, ako to bolo počas epidémie covidu možné, odsťahovala sa do Thajska. Lucia tam kúpila rozľahlú luxusnú vilu. Dovolenkový dom, o ktorý sa stará slovenský manažér, prenajíma zahraničným turistom.

Lucia na začiatku kariéry líčila dievčatá súťažiace v jojkárskej televíznej šou Nákupné maniačky. Napriek tomu, že je slobodnou matkou, vie sa obracať, čoho dôkazom je aj biznis v zahraničí. V thajskej oblasti Lamai na obľúbenom ostrove Koh Samui kúpila rozsiahlu vilu s plochou 400 štvorcových metrov, s troma spálňami a vonkajším bazénom. Hodnota podobne veľkých nehnuteľnosti sa v tejto lokalite pohybuje od 400-tisíc eur.

O podnikaní v Thajsku však Lucia nerozpráva. „Nehnevajte sa, ale nechcem o tom hovoriť. Nie je to zamerané ani na náš trh. Ľudia na Slovensku sú veľmi negatívni, závistliví a zákerní. Preto to nechcem vôbec preberať v médiách. Môže mi to iba ublížiť,“ odvetila pre PLUS 7 DNÍ.

Ibaže vilu, ktorú pomenovala po sebe, občas ukáže na Insta­grame, kde má tristotisíc sledovateľov. Vila v časti Lamai je iba sedem minút od piesočnej pláže. „Ubytovanie poskytuje výhľad do pralesa, pokoj, relax a úplné súkromie,“ píše sa na stránke, kde za jednu noc pýtajú aj 150 eur. Napriek tomu je vila od augusta plne obsadená.

Vila zaujme nepriechodnými izbami aj štyrmi štýlovými kúpeľňami. Steny sú sklenené, vďaka čomu vizážistka vidí na bazén. Uprostred neho je obrovský kameň.

Thajsko si Lucid zamilovala údajne preto, že ďaleko od domova pociťuje slobodu a voľnosť. Okrem toho ju nadchýna lokálna príroda a pamiatky, ktoré krajina ponúka. Je možné že Sládečková sa s päťročnou dcérou Lydkou a mamou do Thajského kráľovstva natrvalo odsťahujú. „Premýšľala som a premýšľam stále, či sa vzdám svojej práce a úplne zmením život alebo krajinu, kde sa budem rozvíjať. Ja sa viem istým veciam prispôsobiť,“ povedalav minulosti.

V Thajsku nie je Lucid sama

Sládečková nie je sama, kto sa do ázijskeho ostrova zamiloval. Známy je početnou slovenskou komunitou. Vilu na Koh Samui má aj predseda parlamentu Boris Kollár. Thajskú haciendu staval dva roky na príkrom svahu s výhľadom na more. Cena nehnuteľnosti s rozlohou 650 štvorcových metrov by mala byť viac ako milión eur.

