"Táto ideológia je pliagou. To, že máme zrazu 71 pohlaví... Ak táto progresívna gender ideológia bude uzákonená, tak bude musieť byť pretavená aj do legislatívneho procesu," vyhlásil v relácii na TA3.

S tým, aby homosexuálne páry uzatvárali manželstvá a následne si adoptovali deti, rázne nesúhlasí. Myslí si, že by to nebolo správne pre spoločnosť. KDH podľa jeho slov rozhodne nie je strana, ktorá by chcela takýmto ľudom liezť do postele. Predseda KDH tiež prezradil, že sa mu ozvali jeho vlastní kamaráti, ktorí sú homosexuáli, a vraj túto ideológiu tiež považujú za pliagu.

Majerský sa okamžite objavil aj na stránke Zomri. Zdroj: Instagram Zomri

Moderátor Majerskému v živom vysielaní daroval tričko s dúhovým nápisom pliaga. "Skúste si vyskúšať, aké je to byť v tejto spoločnosti terčom. A ako sa cíti človek, keď na neho politici útočia," povedal moderátor Dírer, keď Majerskému odovzdával tričko.

Kaliňák sa však vyjadril, že táto téma nie je najpálčivejším problémom, ktorý má v súčasnosti naša krajina. Veľký problém vidí v brutálnom zdražovaní. Člen Ficovej strany komentoval, že pre Smer je najpodstatnejšie, aby v najbližšom období prišla na Slovensko vláda, ktorá je profesionálne pripravená riešiť problém. Tým narážal hlavne na chýbajúce opatrenia súvisiace s podľa neho "brutálnym zdražovaním".