10.36 – Pojednávanie pokračuje.

10.22 – Sudkyňa vyhlásila krátku prestávku.

10.21 - „Zeman mohol v istom čase voľne disponovať peniazmi, ktoré mi patrili. Mám vedomosť, že to robil aj vtedy, keď ho dobehli veci z developerského projektu,“ povedal Kudlička.

10.19 - Kudlička tvrdí, že nielen Zeman, ale aj ďalšie osoby robia všetko preto, aby nedostali tresty v sadzbe od 20 do 25 rokov. Vraj sa neštítia ničoho a preto vypovedajú tak, ako od nich vyšetrovatelia vyžadujú. Dnešný svedok to pripisuje aj tomu, že napríklad Zeman sa obáva väčšieho odlúčenia od detí. Jeden zo synov Zemana si vraj dokonca myslel, že je mŕtvy, keď bol vo väzbe. Teda aspoň to tvrdí Kudlička.

9.59 – Kudlička ale nechce právne riešiť podľa neho Zemanovu krivú výpoveď voči jeho osobe: „Považujem to za marenie času, pretože už v minulosti som sa viackrát bránil voči krivím výpovediam, ale všetky takéto žaloby mi boli zamietnuté ako neodôvodnené.“

9.47 – „Podľa môjho názoru prokurátorka, ktorá bola prítomná pri rozhodovaní o mojom prepustení z väzby sa javila úplne štandardne. Nespomínam si, aký mala konečný návrh, ale asi to moje prepustenie nenamietala, keďže som bol prepustený na kauciu,“ povedal Kudlička, ktorý pred tým tvrdil, že si deň prepustenia pamätá veľmi dobre. Svedok doslova povedal: „Pre mňa to bol veľký deň a teda si pamätám, že bol piatok.“

Hneď na to ako prezradil, aký to bol pre neho veľký deň opísal, prečo netreba veriť svedkovi Zemanovi: „Považujem za scifi, aby Zeman cestoval do Chorvátska vo štvrtok, aby sa tam dozvedel, že vo veci mojej väzby je možné niečo vybaviť, a aby začal vo štvrtok večer niečo aj vybavovať, keď som bol prepustený, ako som už uviedol v piatok.“