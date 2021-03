"Za svojím slovom si stojím. Ak nedôjde k posunu v rokovaniach smerom k pokračovaniu štvorkoalície a výmene premiéra, v pondelok oznámim svoju demisiu. Vládna kríza sa nedá ďalej naťahovať," zdelila Slovákom na sociálnej sieti. Dodala, že ľudí nezaujíma to, ako sa vo vláde posúvajú stoličky. Zaujíma ich, ako sa zlepší systém očkovania, ako vláda podporí nové investície, pracovné miesta, a ako obnoví celkovo Slovensko po skončení krízy. Celé znenie statusu nájdete v galérii.

Remišová tvrdí, že opatrenia môžeme začať pomaly uvoľňovať a pomáhať krajine a ľuďom, ktorá je vyčerpaná dlhou krízou. "Do poslednej chvíle som bojovala za túto koalíciu. Po 12 rokoch vlád Smeru to bola prvá vláda, v ktorej má polícia naozaj voľné ruky. Ak však chceme vráti slušnosť do politiky, my sami sa nemôžeme správať neslušne, nízko a hrubo. Všetko som robila tak, aby sa naše ciele podarili, pretože vládna kríza sa nerieši v televíznych debatách, ale na rokovaniach v koalícii," dodala na koniec. Celé znenie statusu nájdete v galérii.