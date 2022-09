Má Slovensko DOSTATOK plynu na zimu? Heger otvorene aj o REGULÁCII cien elektriny! ×

Finálna regulovaná cena elektriny pre domácnosti na rok 2023 by mala byť známa do niekoľkých týždňov. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to avizoval premiér Eduard Heger (OĽANO).