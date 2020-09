Už dnes podvečer sa môžeme tešiť na vysvetlenie. Igor Matovič avizoval tlačovú konferenciu, na ktorej plánuje prehovoriť o kauze jeho manželky v súvislosti so spoločnsťou Acra Capital.

NAŽIVO Má to byť priznanie? Matovič KONEČNE prehovorí o miliónovej investícii manželky Pavlínky

Tlačovú konferenciu Igora Matoviča môžete sledovať NAŽIVO v tomto článku už o malú chvíľku.

Pred niekoľkými dňami sa prevalilo na verejnosť, že manželka premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) Pavlínka investovala do finančnej skupiny Acra Capital, ktorá investorov ešte donedávna lákala na slušné výnosy.

Spolu s koronakrízou však prišiel pád tejto spoločnosti, pričom Pavlína Matovičová mala do Acra Capital investovať nemalú sumu, ktorá údajne siaha až do 10 miliónov eur.

Na otázky denníka Plus 7 dní, ktorý premiéra v tejto súvislosti konfrontoval, odpovedal Matovič veľmi vyhýbavo, a teda, že nebude manželku otravovať.

"Štrnásť rokov sa absolútne nemiešam do toho, kam sa Pavlínka rozhodne investovať, a túto tradíciu budem poctivo dodržiavať naďalej. A keď to nezaujíma mňa, nevidím prinajmenší dôvod, aby to zaujímalo niekoho iného,“ uvedol premiér.

Názor však pravdepodobne zmenil. Na sociálnej sieti avizoval tlačovú konferenciu, v ktorej chce rozprávať práve na túto tému. "ARCA CAPITAL ... o 17h mám tlačovku o podvode za 10 miliónov eur, ktorý som spáchal spoločne s mojou manželkou.#PravdaOslobodzuje,"napísal na Facebooku.