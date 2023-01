O snahe Lucie Ďuriš Nicholsonovej (46) založiť nový politický subjekt sa vedelo už skôr. Pravidelne v rozhovoroch a na svojich profiloch informovala o tzv. sieťovaní rôznych ľudí a snahe ísť do parlamentných volieb. Až teraz oficiálne potvrdila, že chystá vlastný politický subjekt.

"Zakladáme stranu. Nikto nevie, kedy budú predčasné voľby. To závisí od ľudí Borisa Kollára a od toho, čo mu prikáže Fico. Ten sa, podľa mňa, sfúzuje s Andrejom Dankom a vyhrá voľby. V týchto dňoch robíme maximum pre to, aby sme sa vo voľbách mohli uchádzať o vašu priazeň. To, že zakladáme stranu, ešte neznamená, že do volieb pôjdeme samostatne. Chceme sa spájať. Držme si palce navzájom," napísala na sociálnej sieti.

O lídrovi sa rozpísala už skôr. "Po rôznych bitkách máme zrazu v politike veľa generálov. Nie každý generál však môže byť líder.

Politici v posledných mesiacoch prerážali každý deň nové dno a tak sa môže stať, že nám výrazne klesnú nároky na lídrov. Nedovoľme to, lebo takto sa môžu zrodiť noví malí matovičovia.," vyzvala Nicholsonová.

Podľa jej vlasných slov ide zatiaľ o "projekt", v ktorom je v súčasnosti 90 ľudí. S jeho predstavovaním začne v najbližších týždňoch. Aktuálne bude potrebovať na registráciu strany vyzbierať 10-tisíc podpisov od občanov. Zároveň sa vyjadrila, že rokuje o spolupráci aj s ďalšími aktérmi. Menovala Jána Budaja, Miroslava Kollára aj Mikuláša Dzurindu. Viac však zatiaľ neprezradila.