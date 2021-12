V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Naďalej odmieta plošné zatváranie škôl. Nechce, aby regionálni hygienici plošne zatvárali školy v celých okresoch. Tvrdí, že sa ich snaží kontaktovať a ukazovať im dáta. Podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický podporuje lockdown, ak ho žiadajú odborníci, no mal by byť čo najkratší.

"Vypočujeme si ten návrh, ale ako povedal predseda, my budeme podporovať lockdown, ktorý bude zvýhodňovať očkovaných a prekonaných. Ak tam nebudú výhody pre zaočkovaných, tento lockdown nepodporíme z veľkej časti," vyhlásil Gröhling s tým, že ešte sa nevie, či bude SaS návrh na vláde vetovať. Chcú zistiť postoje koaličných partnerov.

Prioritou SaS pri ďalších opatreniach sú školy a podnikateľský sektor, aby si v obchodoch mohli nakúpiť očkovaní a tí, ktorí prekonali COVID-19. Minister školstva si myslí, že ani aktuálny lockdown nebol správny, pretože mal obsahovať výhody pre zaočkovaných a prekonaných. Kamenický si myslí, že lockdown by mal byť napríklad na tri týždne a pred Vianocami opatrenia uvoľniť. Očkovaní, otestovaní a prekonaní majú byť podľa neho zrovnoprávnení.

Gröhling nevidí zmysel v zatvorení škôl v Bratislave. Nie je podľa neho pravdou, že ohniská sú vo všetkých školách. Odmieta celoplošne zavrieť školy, je mu ľúto, že hygienici v okresoch plošne zavárajú školy, je to podľa neho demotivačné.

"Budeme stále argumentovať číslami a faktami, ktoré máme. Zber, ktorý robíme každý pondelok, je poctivý. Overujeme ho aj cez ministerstvo zdravotníctva," povedal s tým, že jeho postoj nie je o položení funkcie, ale o komunikácii. Tvrdí, že kontaktuje regionálnych hygienikov, aby sa pozreli na dáta. "Zatvorené školy nevyriešia pandémiu," povedal a dodal, že ju vyrieši očkovanie.

SaS nebude mať podľa Gröhlinga jednotné stanovisko pri téme povinného očkovania. Minister je za povinné očkovanie zdravotníkov, vojakov, učiteľov či zamestnancov sociálnych služieb, alebo s ohľadom na vek, napríklad 60 a vyššie. Smer-SD odmieta povinné očkovanie aj keby šlo len o niektoré profesie.

Návrh vicepremiéra Igora Matoviča (OĽANO) na poukazy v hodnote 500 eur pre zaočkovaných seniorov Gröhling nepodporuje, označil to za populistické a nerozumné. "Ak máme 500 miliónov eur, poďme ich prerozdeliť do školstva, zdravotníctva a ešte stále nám ostane 100 miliónov na jednotlivé opatrenia," povedal. Kamenický navrhuje, aby 500 eur dostávali seniori plošne v hotovosti.