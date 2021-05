Najväčšia kauza posledných rokov bola bezpochyby vražda novinára, ktorá vyhnala do ulíc desiatky tisíc ľudí. Kuciak so svojou snúbenicou boli zavraždení ešte 21. februára 2018, no dodnes nie je potrestaný objednávateľ ohavného skutku. Za objednávkou snúbencov stojí podľa prokuratúry Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ich ale minulý rok oslobodil a vo veci tak rozhodne Najvyšší súd (NS).

„Pevne verím, že je to vecou niekoľkých mesiacov, kedy Najvyšší súd rozhodne, aký ďalší postup zvolí,“ povedal Lipšic pre TV Markíza. Podľa špeciálneho prokurátora, ktorý v čase vykonávania advokátskej činnosti zastupoval rodinu Kuciakovcov, môže NS vrátiť prípad na ŠTS: „Ak sa tak stane, bude záležať, aký rozsah dokazovania sa znovu vykoná. Môže to byť ukončené až v roku 2022.“

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic (vľavo) zložil svoj sľub do rúk predsedu parlamentu Borisa Kollára (v popredí vpravo) 15. februára 2021 v Bratislave. Zdroj: Pavel Neubauer

Lipšic má jasnejšie v prípade obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora: „Voči Kováčikovi sú objektívne dôkazy nad rámec výpovede spolupracujúcich obvinených, ktoré preukazujú pravdivosť ich výpovedí.“ Podľa bývalého politika sa slučka zužuje aj nad Bödörom: „Rozsah obvinení voči Bodorovi sa rozširuje rozsiahlym spôsobom. Verím, že aj jeho prípady budú už v tomto roku na súde.“ Lipšic zároveň verí, že v roku 2021 budú vo viacerých závažných prípadoch dokonca rozsudky súdu prvého stupňa!

„Kolúznu väzbu tu máme dlhé roky. Doteraz nikomu neprekážali jej lehoty. Tri mesiace takej väzby sú málo. Častokrát ide o skupinové veci, kde máme 8 až 10 skutkov a rovnako toľko obvinených. Nie je možné za tak krátku dobu vykonať všetky úkony,“ tvrdí Lipšic k téme dĺžky kolúznej väzby. Tvrdí ale, že sám je za humanizovanie výkonu väzby. Podľa neho je v kolúznej väzbe len 12 až 13 obvinených z 1500, ktorí sú väzobne stíhaní. „Jeden jediný je stíhaný v kolúznej väzbe nad rámec základnej lehoty, ktorá je 7 mesiacov. Je ním Kajetán Kičura,“ povedal Lipšic.

Obrovskou kritikou politikov sú takzvaní kajúcnici, teda obvinení, ktorí boli spolupáchateľmi trestnej činnosti. Vraj hovoria na ďalšie osoby len preto, aby sami sebe znížili trest. Lipšic si naopak myslí, že práve vďaka spolupracujúcim obvineným sa pomáha odhaľovať trestná činnosť: „Rozhodnime sa, či chceme využívať spolupracujúcich obvinených a odhaľovať aj trestnú činnosť na najvyšších poschodiach verejného života, alebo budeme odhaľovať zlodejov kompótov.“