Okrem Lipšica sa dnes pred verejnosť postaví aj Repa, ktorý dozoroval(je) známe kauzy spojené so stranou Smer, ako napríklad Očistec. V nej sú obvinení policajný exprezident Tibor Gašpar, bývalé vedenie NAKA, oligarcha Norbert Bödör a ďalšie osoby. V tomto prípade sa ale sudca Peter Pulman obrátil na Ústavný súd, aby ten posúdil súlad zákona o prokuratúre s ústavou. Obhajoba totiž napádala nestrannosť ÚŠP. Repa dozoruje aj kauzu Fatima, v ktorej figuruje ako obžalovaná bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská.

Harkabus dozoruje napríklad kauzu Kuciak, alebo prípad obžalovaného expolicajta Mariána Kučerku, ktorý sa vyhýba pojednávaniu na Najvyššom súde, lebo sa vraj nachádza v Bosne a Hercegovine, kde údajne ochorel. Masár ako poverený prokurátor podal do parlamentu žiadosť o vyslovenie súhlasu so vzatím do väzby šéfa Smeru Roberta Fica v kauze Súmrak. V nej bol okrem Fica obvinený aj exminister vnútra Robert Kaliňák, Gašpar a Bödör. Generálna prokuratúra napokon všetkým štyrom obvinenie zrušila cez paragraf 363.

Pozrite si brífing ÚŠP na čele s Lipšicom:

Celý brífing ÚŠP sa niesol v znamení ostrej kritiky využívania paragrafu 363 zo strany generálnej prokuratúry. Spomínali sa závažné kauzy ako Súmrak, Pčolinský, Očistec a ďalšie. Samotný Lipšic napokon pristúpil k tvrdým slovám. Nikdy sa vraj nestalo, že by bolo zrušené trestné stíhanie vo veci v čase, kedy ešte nikto nebol obvinený: „Paragraf 363 môže byť použitý v prospech, alebo neprospech obvineného. Ak nie je nikto obvinený, tak generálny prokurátor nemôže takto postupovať.“

Repa poukázal na zrušenie obvinenie v kauze Mýtnik kvôli tomu, že svedok zmenil výpoveď: „My nemôžme vedieť, ako sa zachová svedok. Každý prokurátor sa s tým už stretol. Je potrebné posúdiť, aké zásadne sú rozpory a či odporujú obvineniu.“ Repa spomenul aj kauzu Pčolinského, kde bolo na základe 363-ky zrušené obvinenie v prípade exšéfa SIS. Pripomenul, že napriek tomu už dnes v tejto kauze existuje jeden odsúdený (Zoroslav Kollár, poznámka redakcie) a na druhú osobu bola podaná obžaloba.

Harkabus pripomenul nedávne zrušenie obvinenia poslanca Martina Borguľu. Zákonodarca bol obvinený z podplácania. Borguľa ale tvrdil, že bol vydieraný. Prokurátor poznamenal, že jedna druhej veci nemusí automaticky odporovať. „Ak to aj bolo na poslanca zinscenované, myslím si, že u tej osoby podplácajúceho sa nemôže hovoriť iba ako o poškodenom,“ dodal prokurátor. Lipšic ho doplnil, že poslanec povedal, že sa vraj bál svoje vydieranie nahlásiť polícii, lebo to bolo ešte v čase vlády Smeru a vedel, kto riadi políciu: „Ale on to nepovedal ani po zmene vo vedení špičiek polície.“

Prokurátori ÚŠP sa vrátili aj ku kauze Súmrak, ktorú síce nechceli podrobnejšie komentovať, ale prezradili, že vo veci ďalej konajú, aj keď bol použitý paragraf 363 a generálna prokuratúra zrušila Ficovi, Kaliňákovi, Gašparovi a Bödörovi obvinenie. Jedno im totiž nejde do hlavy. „Právny názor, ktorý prezentovala generálna prokuratúra, bol už prekonaný. Je judikát Najvyššieho súdu, podľa ktorého nie je štrukturovanosť skupiny nevyhnutná,“ povedal Harkabus s tým, že to bola jedna z vecí, ktoré im GP vytkla. V minulosti sa podľa Harkabusa už stalo, že niekto bol obžalovaní zo založenia zločineckej skupiny a iných skutkov a napokon bol aj odsúdený, ale nie zo založenia zločineckej skupiny, ale z tých iných trestných činov.

Generálna prokuratúra bola prirovnaná aj k obhajobe! Prokurátori upozornili, že človek z generálnej prokuratúry vraj písal súdu prvého stupňa, aby ich upozornil na údajné chyby v konaní. Najvyšší súd dal ale potom za pravdu ÚŠP. „Prokurátorka generálnej prokuratúry napíše súdu, aby bola obžaloba odmietnutá. Veď my sme kolegovia. Toto má byť práca obhajoby,“ uzavrel Lipšic.



