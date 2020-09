Poslanci Národnej rady SR majú voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Návrhy na kandidátov možno podávať do 9. októbra do 16.00 h. Termín voľby určil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Ako je dobre známe, dlhodobo sa hovorí o Danielovi Lipšicovi, ako o jednom z možných kandidátov. On sám už pripustil, že zvažuje prijatie kandidatúry na post šéfa Generálnej prokuratúry alebo Úradu špeciálnej prokuratúry počas relácie Rádia Expres Braňo Závodský naživo. „Nemám definitívne rozhodnutie, ale zvažujem to. Zvažujem to, pretože si myslím, že v tomto čase je na Slovensku jedinečná príležitosť, možno prvýkrát za tridsať rokov, pohnúť spravodlivosť dopredu a postaviť pred spravodlivosť množstvo ľudí, ktorí si doteraz mysleli, že stoja nad zákonom,“ uviedol.

K jeho prípadnej kandidatúre sa v obsiahlom statuse na sociálnej sieti vyjadril aj premiér Igor Matovič, podľa ktorého si „mafia našla nové praktiky“. „Keď sa niekde čo i len šuchne o človeku, ktorý by mohol prípadne nastúpiť na nejakú kľúčovú pozíciu - a tam od podlahy špinu vyčistiť ... zrazu sa objavia v médiách zaručené infošky, že tá či ten budú budúcimi šéfmi predmetnej inštitúcie ... evidentne s cieľom vopred takto pre mafiu nebezpečného človeka zdiskreditovať,“ napísal.

Podľa Matoviča všetko začalo Lipšicom a následne pokračuje. „Až včera som si prečítal, že už je rozhodnuté a šéfom GP bude prof. Mazák a inde, že v OĽANO už vybrali sudcu Klimenta. Problém je len jeden, že ak by v OĽANO už niekoho vybrali, tak by som o tom aspoň niečo mohol vedieť, aspoň dúfam,“ zamyslel sa premiér.