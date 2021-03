Líder Richard SULÍK prijal razantné rozhodnutie: On a ministri SaS plánujú podať demisiu!

„Ak sa nič neudeje, budúci týždeň podávajú ministri za SaS demisiu," poznamenal Sulík s tým, že povahové vlastnosti Igora Matoviča znemožňujú reálne viesť krajinu. Minister hospodárstva a líder koaličnej strany SaS Richard Sulík tak priznal, že na vláde bol v stredu poslednýkrát. Budúci pondelok alebo utorok oznámi svoju demisiu prezidentke SR Zuzane Čaputovej, aby ju v stredu mohla prijať. Demisiu postupne podajú aj ostatní ministri za SaS. Zo Sulíkových vyjadrení vyplýva, že neverí v odchod premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Naďalej však hovorí o ochote rokovať.

"My sme pripravení na rokovania, preto sme si dali čas. Ja som aj oslovil viacerých ľudí, keď ešte je potreba si nejaké veci vyjasniť," povedal Sulík. Dodal, že ak sa nič neudeje, podajú všetci ministri SaS demisiu do budúcej stredy. SaS avizovala odchod z vlády v prípade, že premiér neodstúpi. Naďalej trvá na jeho demisii.

Vládna kríza prepukla po nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. Napätie v koalícii je dlhodobo. Všetky strany sa zhodujú, že nechcú predčasné voľby. Dosiaľ odstúpil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), čím OĽANO považuje požiadavku na rekonštrukciu vlády od SaS a Za ľudí za splnenú. Odišiel aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). SaS a Za ľudí stále trvajú na demisii predsedu vlády. OĽANO sa za šéfa kabinetu postavilo. Prezidentka vyzvala premiéra na čo najskoršie ukončenie vládnej krízy.

Situáciu vníma zle aj Kolíková

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si nevie predstaviť budúcnosť koalície bez strany SaS. Uviedla to po rokovaní vlády. Budúce zasadnutie kabinetu bude podľa nej trošku iné, zloženie členov vlády nebude podľa Kolíkovej pravdepodobne totožné na budúci týždeň. "Javí sa mi vzhľadom na vývoj udalostí, že zloženie členov vlády asi nebude totožné," poznamenala Kolíková s tým, že všetci však majú záujem o štvorkoalíciu. Nevie ani o ponuke premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že by mala strana Za ľudí dostať ministerstvá po odchode SaS z vlády.

Kolíková tiež nevie, kto bude nasledovníkom na poste riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Nevie ani o nástupcovi ministra zdravotníctva.





Neistý Mičovský

Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) po rokovaní vládneho kabinetu uviedol, že nevie povedať, či v stredu bolo rokovanie vlády v zložení štvrkoalície posledné. "Je to možné, ale nie stopercentné," podotkol. Nevie ani o tom, že by mal predseda vlády odstúpiť. Je to všetko podľa Mičovského otvorené.

Mohlo by vás zaujímať: