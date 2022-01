Informácia z 30. decembra 2021, podľa ktorej šéf rezortu zdravotníctva odletel spoločne s manželkou na luxusnú dovolenku do Ománu rozpútala hotové peklo. Vlna kritiky sa na Lengvarského odrazu valila z každej strany a nepomohla ani jeho, za priaznivých okolností logická obhajoba. „Minister zdravotníctva prvýkrát od nástupu do úradu vycestoval na súkromný pobyt v zahraničí. Je plne zaočkovaný s posilňujúcou treťou dávkou vakcíny,” reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Pravdou navyše je, že z pohľadu pandémie je Omán bezpečnejší než Slovensko, pretože má viac zaočkovaných obyvateľov a pre turistov platia prísne pravidlá. Pri vstupe do krajiny sa okrem plnej zaočkovanosti vyžaduje aj negatívny test na covid.

Takýto argument však neobstál u nahnevanej verejnosti, ktorá musí dlhé týždne znášať pomerne prísny lockdown. Situáciu okomentovali, pochopiteľne, aj viacerí politici, ktorí si z prevažnej väčšiny do Lengvarského kopli. „Ako minister zdravotníctva by som sa teraz hanbil ukazovať sa niekde na pláži a tváriť sa, že je všetko v poriadku,“ pustil sa do vlastného nominanta šéf OĽaNO Igor Matovič (48). Dovolenka kolegu prekvapila aj ministerku investícií Veroniku Remišovú (45). „V súčasnej pandemickej situácii považujem za rozumnejšie sa zahraničným dovolenkám vyhnúť,” povedala.

Oveľa sarkastickejší bol opozičný poslanec Robert Fico (57). „Jediné, čo by ministra zdravotníctva ospravedlňovalo, by bolo, že je pod papučou, a že mu to prikázala vlastná manželka,“ dodal. Paradoxne on sám si v čase kritiky užíval teplo na dovolenke v Jordánsku. Faktom však je, že zákaz vycestovať neplatil a nie je ani ministrom zdravotníctva. Na stranu Lengvarského sa postavil iba minister hospodárstva Richard Sulík (53): „Aj minister zdravotníctva má nárok na pár dní oddychu a veľa vecí vie urobiť aj z dovolenky. Chod ministerstva nestojí a nepadá na jeho 24-hodinovej prítomnosti na Slovensku.”

Pretože sa po odlete Lengvarského do Ománu vynorilo množstvo otázok, Plus JEDEN DEŇ sa pokúsil dostať na ne odpovede od ministra priamo na letisku v Bratislave po jeho štvrtkovom prílete.

