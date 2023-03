Vladimír Lengvarský náhlymi slovami o odchode prekvapil už v stredu. „Vzhľadom na situáciu, ktorá je v poslednom čase, a niektoré pochybnosti o výkone mojej práce som pripravený podať žiadosť o ukončenie môjho poverenia,“ zdôvodňoval rozhodnutie minister a po spoločnom stretnutí so Zuzanou Čaputovou (49) svoj úmysel potvrdil.

VIDEO Minister Lengvarský: Nebudem ďalej pracovať v takomto prostredí!

Zdôraznil, že mu záleží na tom, aby sa dokončili rozpracované projekty v takom náročnom rezorte, akým je zdravotníctvo, avšak bez politickej korupcie, čestne a pravdivo. „Prežil som toho veľa, ale v tomto nastavení, keď je dehonestovaná práca mojich kolegov, napriek tomu, že v Pláne obnovy je naše ministerstvo premiantom, a napriek tomu, že sa do zdravotníctva podarilo dostať o miliardu eur navyše, nebudem ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré je v súčasnosti škodlivé, plné politickej korupcie a politickej neskúsenosti,“ kritizoval minister prostredie v rezorte. Pod pojmom politická korupcia rozumie Lengvarský "dosadzovanie ľudí bez odbornej spôsobilosti." Proti tomu sa však rázne ohradil premiér Eduard Heger.

Ministerstvo bude viesť krízový manažment a do funkcie prvého štátneho tajomníka vymenujú patológa Michala Palkoviča z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Čaputová poverí vedením rezortu zdravotníctva dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera. K odobratiu poverenia Vladimírovi Lengvarskeho by malo prísť dnes.

VIDEO Exminister Zajac: Prečo sa v zdravotníctve neustále striedajú ministri!

Podľa exministra Rudolfa Zajaca (72) sa odchodom Lengvarského v zdravotníckom rezorte veľa nezmení. „Či Lengvarský odíde dnes, alebo zajtra, alebo o pol roka, je vlastne jedno,“ vyhlásil expolitik, podľa ktorého je nepodstatné aj to, kto bude rezort viesť do predčasných volieb. „Nepomohlo by ani to, ak by na to nahovorili kríženca Old Shatterhanda s Einsteinom. V tom prostredí a v agónii, v ktorej sa vyskytuje táto vláda, a pri tých spôsoboch, ktoré zaviedli do vládnutia, sa pri zdravom rozume nedá očakávať, že by sa za ostávajúce obdobie troch či päť mesiacov mohlo niečo dobré podariť,“ konštatoval Rudolf Zajac.

„Lengvarský bol jeden deň generálom a druhý deň ministrom. Vo svojej dovtedajšej praxi sa stretával s úplne inými problémami a ten hlavný, ktorý sužuje zdravotníctvo – peniaze – prakticky nepoznal,“ vyjadril sa exminister Zajac. „Jeho predchodca Marek Krajčí si dal navyše tú námahu, aby mu škodil, čo je možné naozaj len za vlády OĽaNO – aby jeden ich nominant škodil druhému. Lengvarský len statočne ako vojak usúdil, že treba opustiť zákopy a ísť inde,“ uzavrel.

