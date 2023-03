Vladimír Lengvarský nastúpil na čelo rezortu po Markovi Krajčím (OĽaNO) a takmer neustále čelil kritike šéfa OĽaNO a do decembra aj ministra financií Igora Matoviča. Premiér Eduard Heger sa doteraz Lengvarského zastával a ešte koncom januára tvrdil, že sa ho nechystá odvolať, a to napriek tomu, že vláda naordinovala ministerstvu krízový plán, keďže meškalo s napĺňaním Plánu obnovy.

Práve nezvládnutie tohto problému a možnosť, že Slovensko príde o peniaze z Európskej únie, však môže byť dôvodom, prečo Lengvarský odchádza. „Pre mňa je Plán obnovy kľúčový dokument,” vyhlásil Heger s priznaním, že sú „niektoré oblasti, v ktorých rezort zlyháva”. Dodal, že jeho cieľom je „odstrániť prekážky a začať dobiehať zameškané”.

Svoj zámer abdikovať oznámil minister včera slovami: „Vzhľadom na situáciu, ktorá je v poslednom čase, a niektorým pochybnostiam o výkone mojej práce, som pripravený podať žiadosť o ukončenie môjho poverenia.”

Podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) mal Lengvarský odísť už dávno. Peter Pellegrini z mimoparlamentnej strany Hlas-SD si myslí, že minister nemal podporu ani od Matoviča, ani od Hegera. „Urobil dobre, ale mal toto gesto urobiť skôr,” súhlasí Pellegrini s Remišovou.

Politológ Tomáš Koziak hovorí, že Lengvarský sa najmä pri útokoch Igora Matoviča „držal veľmi statočne a veľmi dlho”. „Ak odchádza pre tlaky zvonka, tak to vzbudzuje pochybnosti,” pokračuje Tomáš Koziak s tým, že Lengvarský podľa neho „nepatril medzi najhorších ministrov”.

Lengvarského rozhodnutie kvituje politológ Radoslav Štefančík. „Projekt výstavby nemocnice Rázsochy je natoľko zbabraný, že je to na odchod ministra. Ak to takto vyhodnotil on sám, je to prejav vyššej politickej kultúry. A hoci to nie je typické pre slovenského politika, malo by to takto byť,” podčiarkuje Radoslav Štefančík.

Politológ Jozef Lenč podčiarkuje, že občanovi je jedno, kto vedie rezort zdravotníctva. "Najmä vo vláde s obmedzenými kompetenciami," dodáva. Myslí si, že v tomto prípade nešlo celkom o rozhodnutie Lengvarského, ale "skôr o Hegerovo rozhodnutie".

Minister zdravotníctva včera mlčal a dnes sa stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Na otázku, kto Lengvarského nahradí, odpovedal Eduard Heger vyhýbavo: “Je to na diskusiu s pani prezidentkou, kompetencia je hlavne v jej rukách.” Zuzana Čaputová potvrdila, že svoje rozhodnutie povie až po stretnutí s ministrom a premiérom. Dnes predpoludním sa stretne s Hegerom, popoludní s Lengvarským.

V minulosti sa viackrát špekulovalo, že Lengvarského by mal nahradiť práve Marek Krajčí, ktorý však už raz na mieste ministra neuspel. Vlani v lete sa skloňovalo aj meno bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej. Tá zasa pohorela v Pellegriniho vláde s reformou nemocníc.

Lenč si myslí, že Lengvarského funkciu najpravdepodobnejšie preberie Heger, ktorý už vedie aj ministerstvo financií. „Preberie ju naoko, naozaj bude funkciu vykonávať štátny tajomník,” dodáva Lenč.

