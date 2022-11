Ďalšie rokovanie bez výsledku? Nemocnice, lekári, no ani pacienti stále netušia, čo s nimi bude 1. decembra, keď sa končí výpovedná lehota viac ako dvom tisícom lekárov. Lekárske odborové združenie naďalej trvá na splnení všetkých ôsmich požiadaviek na riešenie situácie v zdravotníctve. Právnik vysvetľuje, za akých podmienok môže štát prinútiť lekárov chodiť do práce...

Do odchodu lekárov z našich nemocníc zostáva už iba osem dní. Odborári sa s vládou za ten čas dohodli iba na jednej požiadavke. „Vláda tvrdí, že sa s nami dohodli na siedmich bodoch a problémom sú iba platy. V pondelok sme sa však zasekli už pri prvom bode memoranda, a to v tom, kde žiadame poriadok vo financovaní nemocníc, zamedzenie zadlžovania nemocníc a riešenie dlhu nemocníc,“ povedal šéf odborárov.

Tí tvrdia, že formulácie k prvému bodu, ktoré mali odkomunikované s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽaNO), sú pre ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) nové. „Tri hodiny počúvame od ministra financií, ako je problém v prvom bode,“ prezradil Visolajský.

O situácii v nemocniciach v pondelok rokoval aj Ústredný krízový štáb. Po jeho zasadnutí minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) povedal, že sa rozprávali len o tom, aké možnosti má vláda v prípade, že ich bude potrebné aktivovať. „Posnažíme sa v prípade nedohody o plán B,“ doplnil ho Lengvarský. Plán B má podľa všetkého znamenať vyhlásenie núdzového stavu spojeného s pracovnou povinnosťou nemocničných lekárov.

Právnik Ivan Humeník však podotýka, že ak už lekár dal výpoveď a až potom bol vyhlásený núdzový stav a aj pracovná povinnosť, tak ju musí plniť, iba pokiaľ mu trvá pracovný pomer: „Ak lekárovi pracovný pomer pre výpoveď zanikne, tak mu povinnosť prestala platiť.“ Vyhlásenie núdzového stavu a uloženie pracovnej povinnosti, ktoré by sa vzťahovalo na nemocnice, by sa podľa odborníka minulo účinkom vo vzťahu k osobám, ktoré dali výpoveď momentom, keď im uplynie výpovedná lehota.

Tým by sa to však pre lekárov ani zďaleka skončiť nemuselo. „Lekári síce nebudú mať pracovný pomer, ale okresné úrady môžu takýmto osobám doručovať príkazy na plnenie pracovnej povinnosti. Príkaz je doručený lekárovi a je v ňom upovedomený, v ktorej nemocnici má vykonávať prácu,“ ozrejmil právnik. Nedá sa podľa jeho slov vylúčiť ani to, že nejaký lekár urobí obštrukciu, ale existuje hneď niekoľko možností, ako ho dostať späť k pacientovi. „Pri neplnení pracovnej povinnosti sú rôzne možnosti finančných sankcií a môže to byť dokonca aj trestný čin,“ dodal Humeník.

