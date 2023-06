Molnárovci vlastnia naozaj obrovské množstvo firiem zaoberajúcich sa rôznymi odvetviami. Do ich portfólia patrí firma Althan s mäsovými výrobkami, ktorá mala podľa finstat.sk v roku 2021 tržby až 7,1 milióna eur (výsledok za rok 2022 ešte nie je známy). Ich realitná firma MOF INVEST mala v roku 2023 tržby takmer 1,1 milióna eur, no a Chemes až 23 miliónov eur. A práve táto firma robí Humenčanom vrásky na čele, pretože sa stará o teplo v domácnostiach.

Chemes totiž nezaplatil spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE) faktúry za dodávky plynu v celkovej výške 19 miliónov eur. Firma pritom dostala od mestskej Humenskej energetickej spoločnosti (HES), ktorá teplo do domácnosti dodáva, všetky platby. A Humenné je dokonca známe tým, že je tu cena tepla jedna z najdrahších v republike. „Mám obavy z toho, že sa môže mesto dostať do nútenej správy,“ povedala bývalá primátorka Humenného Jana Vaľová (57). Situácia okolo nezaplatenia obrovských peňazí sa dokonca dostala na súd. Humenčania dúfajú, že sa spor vyrieši, lebo iný dodávateľ tepla v meste nie je a VSE môže Chemes odstaviť.

Na opačnej časti krajiny sa ale Molnárovcom darí dobre aj bez súdov. V lukratívnej bratislavskej časti Staré Mesto si pred tromi rokmi kúpil Ján Molnár ml. (32) dom so záhradou o rozlohe 358 m2. V marci tohto roku si firma MOF INVEST kúpila ešte lukratívnejšiu nehnuteľnosť v podobe bytu od bývalej poslankyne a štátnej extajomníčky Vášáryovej. Exposlankyňa chcela za byt pôvodne 950-tisíc eur, no po tom, ako sa v inzeráte cena mierne znížila, siahli po nehnuteľnosti práve Molnárovci cez svoju firmu.

V minulosti sa hovorilo, že by v byte mohlo vzniknúť múzeum na počesť Lasicovi a Júliusovi Satinskému († 61), teda po slávnej humoristickej dvojici L+S. „Stále koluje idea, že by malo vzniknúť múzeum, no nielen Milana Lasicu, ale celkovo L+S, čiže aj s Júliusom Satinským. Aby to bolo aj určité edukačné centrum, lebo si treba uvedomiť, že Milan s Julom nemajú žiadnych nasledovníkov,“ povedala Vášáryová. Snažili sme sa jedného z nových majiteľov bytu, konkrétne Dávida Molnára, spýtať, aké majú s nehnuteľnosťou plány. Do uzávierky nám ale neodpovedal ani na to, v akom stave je súdny spor medzi Chemesom a VSE.

Pozrite si v galérii, ako vyzeral byt tesne pred predajom.

Prečítajte si tiež: