Môže nás to vyjsť draho! Koalícia sa už dlho nevie dohodnúť na súdnej mape a prináša to ďalší nepríjemný výsledok. Okrem toho, že celá reforma je ohrozená, môže Slovensko prísť aj o financovanie z plánu obnovy. Koaličné strany zhodu ešte nenašli, no sľubujú, že ju schvália načas. Politológ však pripustil, že reforma súdov môže skončiť v koši a krajina tak o peniaze z Európskej únie príde.

Nezhody okolo súdnej mapy môžu Slovensko stáť takmer pol miliardy eur. Schválenie tejto reformy je dôležité pre podanie žiadosti o prvú platbu z plánu obnovy a odolnosti. Celkovo by malo Slovensko dostať od Európskej komisie (EK) vyše 8 miliárd eur na realizáciu dôležitých reforiem. Prvé peniaze by mali prísť už na jar, a to v prípade, že bude splnených všetkých 14 míľnikov, teda cieľov, ktoré EK stanovila pre krajinu.

Slovensko chce požiadať o prvú platbu už na jar, ale zelenú farbu má len pri 10 bodoch. Pri ďalších troch svieti oranžová, čo znamená, že ich splnenie čaká malé oneskorenie alebo čiastočné nesplnenie. Najviac platbu vo výške pol miliardy eur však ohrozuje súdna mapa, ktorá ako jediná svieti v semafore plánu obnovy načerveno. Jej neschválenie alebo neskoré schválenie tak ohrozuje podanie celej žiadosti.

Súdna mapa mala byť schválená ešte koncom roka 2021, pred mesiacom ju odsúhlasila vláda a tento míľnik tak zasvietil na oranžovo. Súdna mapa však narazila na bariéry v Národnej rade a vrátila sa do červeného štádia. Proti nej sa postavili opoziční poslanci a pred parlamentom protestovali aj zamestnanci súdov. Návrh z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (46) nemá podporu ani všetkých koaličných poslancov, preto sa o ňom nehlasovalo v pôvodnom termíne (15. 2). Kedy sa o ňom rozhodne, zatiaľ nie je známe, koalícia hlasovanie odložila až na koniec schôdze.

Relatívny pokoj poslancov pri termíne schválenia súdnej mapy sa dá vysvetliť aj tým, že slovenská vláda od začiatku rátala s možnými komplikáciami. Ešte koncom októbra jej zástupcovia rokovali s Európskou komisiou o prípadnom meškaní míľnikov. Vtedy problematickou bola reforma vysokého školstva, proti ktorej sa postavili študenti, ale aj akademická obec. Výsledok týchto rokovaní nie je známy, ale reforma vysokých škôl na semafore plánu obnovy dnes už svieti oranžovo, aj keď parlament o nej bude rokovať až na jar.

Situáciu sa pokúša upokojiť aj ministerstvo spravodlivosti. Žiadosť o platbu by sa mala podávať v apríli, uviedol hovorca rezortu Peter Bubla. „O zákone k správnym súdom by sa malo definitívne v parlamente hlasovať na aprílovej schôdzi, čo by podľa informácií, ktoré máme, nemal byť problém a je možné o tom rokovať s Európskou komisiou," uvádza sa v stanovisku.

Politológ Radoslav Štefančík však upozorňuje, že proti navrhnutej súdnej mape sa postavil predseda parlamentu Boris Kollár (56), čo môže zásadne skomplikovať jej schválenie. Postoje šéfa Sme rodina k niektorým témam sa vytvárajú tak, ako fúka vietor, hovorí odborník. „V tomto prípade Kollár vycítil nespokojnosť zamestnancov súdov s prípadnými zmenami a reforma možno skončí v koši. Kollár sa bojí ísť do odvážnych rozhodnutí, ktoré by síce niekoho mohli bolieť, ale mohli by byť prospešné," tvrdo hodnotí situáciu politológ.