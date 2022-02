10.04 – Pojednávanie skončilo.

10.03 - „Súd má za to, že udelený trest je dostatočný,“ povedala predsedníčka senátu. Znamená to teda, že Bašternákovi sa trest zvyšovať nebude a ostáva na slobode. Súd má za to, že Bašternák je už dostatočne potrestaný prepadnutím majetku.

9.55 – Pojednávanie pokračuje.

9.42 – Pojednávanie na pár minút prerušené. Senát súdu sa radí ako vo veci rozhodne.

9.41 - K slovu sa dostala prokurátorka: „Navrhujem, aby bol Bašternákovi udelený súhrnný trest vo výške 7 rokov v ústave s minimálnym stupňom stráženia.“ Prokurátorka navrhuje, aby Bašternákovi prepadol majetok, ako aj zákaz angažovať sa v podnikateľskej sfére počas 7 rokov. Filip má na vec iný názor: „Navrhujem, aby krajský súd odvolanie prokurátorky zamietol ako nedôvodné.“

9.33 – Bašternák bol vzorný väzeň! Aspoň to sa aktuálne prečítalo na súde. „Počas výkonu trestu mal ukážkové správanie, vždy si plnil úlohy, pracoval a nikdy na neho neboli žiadne sťažnosti. Ďalšie navyšovanie trestu by preto nebolo náležité,“ píše sa vo vyjadrení Filipa k odvolaniu prokurátorky.

9.28 – Naopak, Bašternákov obhajca Filip žiada, aby bol jeho klientovi uložený trest pod dolnú hranicu sadzby, a teda aby mu nebolo zvýšených pôvodných 5 rokov za iný trestný čin. V takom prípade by Bašternák ostal na slobode. Na tú ho pustil Krajský súd v Trenčíne 26. januára. Podľa Bašternáka nemožno hovoriť, že často podvádzal, lebo aj skutok, za ktorý je odsúdený a ten, ktorý sa dnes rieši na súde, sa udial počas jedného roku. Konkrétne v marci 2012 a v marci 2013.

9.20 - „Obžalovaný robil daňové podvody často. Preto mu nemožno udeliť trest pod spodnú sadzbu,“ prečítala členka senátu. Prokurátorka žiada pre Bašternáka súhrnný trest vo výške 7 rokov.

9.17 - Členka odvolanie prokurátora: „Bašternák spôsobil štátu škodu vo výške 200-tisíc eur.“ Prečítala aj, ako prokurátorka žiada uložiť obžalovanému trest odňatia slobody. Trestná sadzba je v tomto prípade 7 až 16 rokov.

9.05 - Bašternák sa na súd nedostavil. Zopakoval sa tak príbeh z roku 2019, keď ho krajský súd odsúdil na 5 rokov nepodmienečne. Ani vtedy nebol prítomný, no na výkon trestu potom nastúpil v zákonom stanovenej lehote. Uvidíme, či sa bude história opakovať...

9.00 - Pojednávanie začalo.

8.45 - Bašternáka prvý raz odsúdili v marci 2019 na 5 rokov nepodmienečne za spáchanie zločinu neodvedenia dane a poistného. Previnil sa uplatnením neoprávnenej vratky DPH vo výške takmer dvoch miliónov eur. Okrem trestu mu prepadol aj majetok v prospech štátu. V septembri minulého roku sa však postavil pred súd opäť. V roku 2013 totiž zatajil zdaniteľný prevod nehnuteľností v komplexe Five Star Residence, čím si skrátil DPH vo výške 200-tisíc eur.

Podvodník sa na súde nebránil a k skutku sa priznal. Senát okresného súdu mu však neudelil žiadny trest odňatia slobody, iba zákaz činnosti v oblasti podnikania na 7 rokov. „Rozhodnutie považujem za zákonné. Predpokladám, že môj klient je spokojný s rozsudkom,“ povedal vtedy Bašternákov obhajca Peter Filip. Spokojný však nebol prokurátor, ktorý sa odvolal, a tak o výške trestu dnes rozhodne krajský súd.

Pre Bašternáka nie je pozícia práve najlepšia. Medzitým ako rozhodoval okresný súd, bol totiž podmienečne prepustený z výkonu trestu. Okrem toho mu na krku pristála ďalšia obžaloba, ktorá sa tentoraz týka bytového komplexu Bonaparte, kde Bašternák vlastnil byt, v ktorom býval Fico a teraz je v správe štátu. „Vyšetrovateľ NAKA dnes ukončil vyšetrovanie v súvislosti s bytovým komplexom Bonaparte, kde je obvinený Ladislav B., návrhom na podanie obžaloby,“ povedala koncom januára Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru.