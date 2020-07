Niekdajší šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica (42) síce opúšťa post štátneho tajomníka na ministerstve vnútra, no čaká na neho rovnako teplé a dobre platené miestečko v parlamente. Kyselica sa zbalil po tom, ako sa prevalilo, že počas predvolebnej kampane pôsobil vo Vojenskom spravodajstve.

Kyselica svoje rozhodnutie o abdikácii povedal medzi prvými premiérovi Igorovi Matovičovi. Ten však predvolebnej trojke na kandidátke OĽaNO nechal čas na zváženie situácie: „Dohodli sme sa, že si to môže ešte rozmyslieť. Nerozmyslel.“ Kyselica teraz môže smútiť za postom, ale za parádnym platom rozhodne nie! Mzda štátneho tajomníka je totiž viazaná na platové ohodnotenie poslanca, na ktoré sa teraz vracia.

„Plat poslanca je v roku 2020 vo výške 3 276 eur. Paušálne náhrady poslancov s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja sú vo výške 2 294 eur,“ píše sa v zákone. Štátny tajomník zarába podľa platnej legislatívy presne tak isto. Výhodou poslaneckého mandátu však pre Kyselicu je, že ak sa stane predsedom alebo podpredsedom jedného z parlamentných výborov, prilepší si mesačne o 166, resp. 83 eur. Kyselica by mal zaujať miesto, na ktorom ho nahradil Peter Cseh (37). V parlamente sa tak poslanec dlho neohrial - len asi štyri mesiace.

K situácii okolo Kyselicu sa vyjadril bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek: „O odchode na Vojenské spravodajstvo musel byť rozhodnutý už koncom júla 2019, keď podával žiadosť o odchod z polície a musel mu to Balciar predtým sľúbiť a garantovať.“ Podľa Šáteka je len ťažko pochopiteľné, že veľký „bojovník“ proti korupcii sa dá naverbovať riaditeľovi Vojenského spravodajstva Jánovi Balciarovi (57) a zároveň sa dá ako príslušník tajných zapísať na kandidátku OĽaNO a chodiť s nimi na politické mítingy.

„Čo ho viedlo k tomu, aby do posledného dňa pred zložením sľubu poslanca parlamentu bol stále príslušníkom Vojenského spravodajstva, to vie len on sám, lebo mne nič normálne nenapadá,“ zauvažoval Šátek. Bývalý elitný vyšetrovateľ sa kriticky pozrel aj na Kyselicovu prácu v polícii: „Takmer osem rokov bol v tíme na vyšetrovanie prípadu Gorila, z toho tri roky ako jeho vedúci. Za toto obdobie bolo vznesené jediné obvinenie proti Pavlovi Ruskovi (56), ktoré prokurátor zrušil.“

