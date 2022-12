Portál topky.sk vo štvrtok zverejnil komunikáciu, v ktorej sa na istého ministra mala obrátiť poslankyňa parlamentu s prosbou, či by nemohol prednostne riešiť situáciu jednej zo slovenských obcí, ktorá čelí problémom s migrantmi zo Sýrie. Rozhovor sa však zvrtol a minister jej mal odpísať, že je hviezda a nech si to rieši sama. "A ty sa s kým bavíš? Sa preber," odpísal minister poslankyni neskoro večer. "Ja nie som tvoj k*k*tko Boris," dodáva s tým, že ju obvinil z úplatkárstva a že sa pritom tvári ako panenka Mária. "Nepíš mi, dvíha sa mi z teba žalúdok," dodal v esemeske minister.

Spomínaný portál mená dotyčných osôb nechcel zverejniť. Redakcii Plus JEDEN DEŇ sa však podarilo zistiť, že ide o poslankyňu Sme rodiny Romanu Tabák a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Včera to priznala aj samotná Romana Tabák. "Kontaktovala som ho kvôli pomoci ľuďom a starostovi v obci, kde sú migranti," povedala pre Plus JEDEN DEŇ bývalá tenistka. "Pán minister sa mi ospravedlnil, pre mňa je to uzavretá vec," dodala stručne. Oslovili sme aj Borisa Kollára, ten však na našu otázku nereagoval.

“Romana Tabák je poslankyňou parlamentu, regulérne zvolená, Roman Mikulec je minister vnútra. Obidvaja zastávajú post elít, na ktorých platia pravidlá európskych elít," hovorí odborníčka na protokol Mária Holubová. "Nebola to súkromná komunikácia. Pomoc migrantom zo strany ministra vnútra je pracovná komunikácia, ktorá má určité pravidlá a úzus, kde vulgarizmy nemajú miesto," zdôraznila odborníčka.

"Keď človek na určitom poste používa vulgarizmy, nadávky, urážky a osobne útočí, znamená to, že nemá argumenty," podotkla Holubová. Odborníčka upozornila, že aj keď sa stále prebojováva rodová rovnosť - že ženy a muži sú si rovní - predsa len existuje nepísané pravidlo spoločenského styku: džentlmenská dohoda, ako aj úcta a galantnosť k žene.

Problémy so spôsobom komunikácie Mikulca v minulosti naznačovali dvaja bývalí pracovníci ministerstva vnútra, ktorí rezort napokon aj opustili. „Môžem potvrdiť, že odchádzam z funkcie generálneho riaditeľa Kancelárie ministra vnútra. Robím tak na vlastnú žiadosť," povedal pre Omediach.com vo februári tohto roku Peter Rolný. „Hlavnou príčinou sú v mojom prípade neprekonateľné rozdiely v pohľade na riadenie ľudí a komunikáciu s podriadenými,“ vysvetľoval ďalej Rolný.

Z Kancelárie ministra vnútra vtedy odišla aj hovorkyňa a riaditeľka Tlačového odboru Barbara Túrosová. "Po dlhšom zvažovaní som sa rozhodla zmeniť pracovné prostredie z dôvodu pretrvávajúcich rozdielnych pohľadov na spôsob a mieru komunikácie," povedala vtedy Túrosová, ktorá na ministerstve vnútra pôsobila dva roky.