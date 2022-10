Igor Matovič neustále tvrdí, že prieskumom neverí. Možno i preto, že už dlhší čas v každom jednom on i jeho hnutie padajú stále hlbšie. Potvrdila to aj anketa denníka Plus JEDEN DEŇ a pluska.sk. Keď sme sa pýtali, ktorú stranu v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách určite nebudú čitatelia voliť, odpoveď bola jednoznačná: OĽaNO.

Aj keď najmä komunálne voľby na pohľad nie sú úplne prepojené s vysokou politikou, mnohí ľudia to tak neberú. Znamená to, že podľa toho, ako vnímajú poslancov Národnej rady SR, si vytvárajú aj názor na kandidátov do samospráv. Veď 32 percent povedalo, že je pre nich dôležité, v ktorej strane je kandidát a pre 21,6 percenta je to skôr dôležité ako nie je. Naopak, stranícka príslušnosť nehrá úloha pri rozhodovaní v komunálnych voľbách pre 37,4 percenta odpovedajúcich.

Zaujímavé je, ako dopadli v ankete jednotlivé strany. Na otázku, členov ktorej strany budete voliť, až štvrtina (24,9 %) odpovedalo, že Smer-SD. Len o niečo menej získal Hlas-SD (23,8 %). Ostatné strany za touto dvojicou výrazne zaostávajú: členov SaS by volilo 11,4 % odpovedajúcich, Progresívne Slovensko 8,9 % a OĽaNO 7,8 %.

“Ukazuje to, že Smer má dobre vybudovanú voličskú základňu a veľa starostov a primátorov kandiduje práve za túto stranu. Druhá vec je, že minimálne v komunálnych voľbách sa ľudia často rozhodujú podľa kandidáta, a to bez ohľadu na to, za ktorú stranu kandiduje,” myslí si politológ Radoslav Štefančík. “Navyše v niektorých obciach bude len jeden kandidát alebo jedného kandidáta podporuje viac strán, neraz spoločne aj koaličných a opozičných,” upozorňuje.

Pri otázke, členov ktorej strany určite nebudete voliť, takmer tretina odpovedajúcich (28,9 %) odpovedala OĽaNO. Zaujímavé však je, že až 27,7 % označilo za neprijateľných členov Smeru. Ďaleko za nimi je Progresívne Slovensko (15 %) a Hlas-SD (12,2 %). Je teda evidentné, že Smer-SD má veľmi podobný počet priaznivcov i odporcov.

