Obrovské množstvo zásadných káuz, ktoré v poslednom čase hýbu Slovenskom, majú jedného spoločného menovateľa. Takmer všetky sa týkajú priamo alebo okrajovo výpovedí tzv. kajúcnikov, konkrétne Bernarda Slobodníka, Ľudovíta Makoá a Borisa Beňu. A práve mená posledných dvoch sa v kuloároch spájajú s raziou v Zurianovom byte.

Znenie trestného oznámenia Branislava Zuriana mohlo údajne viacerým "mocným" ľuďom prekážať. Zdroj: PZ

Toho, mimochodom, polícia doma nenašla. Nachádza sa v zahraničí, o čom informoval aj samotného vyšetrovateľa. Zásah NAKA u jej bývalého šéfa sa odohral len pár dní po tom, ako portál topky.sk uverejnil znenie Zurianovho trestného oznámenia na Borisa Beňu. V tom mal okrem iného potvrdiť nedávno medializovanú informáciu, ktorá aj jemu samému do značnej miery vyrazila dych – a síce, že Ľudovít Makó mal byť príslušníkom SIS. Vraj sa malo tak stať na apelovanie vtedajšieho premiéra, dnes ministra financií Igora Matoviča. „Môžem pokojne potvrdiť, že ten barter spočíval v tom, ako mi povedal Beňa, že Makó mal vydierať v tom čase pána Hegera," povedal Zurian v rozhovore pre televíziu JOJ v deň razie v jeho byte. „To, ako mi povedal zločinec Beňa pri stretnutí, myslím, že to boli dve stretnutia, jedno v kancelárii a jedno v reštaurácii. Raz to bolo v reštaurácii a tam konkrétne mi uviedol, že premiér Matovič im sľúbil zvýšenie rozpočtu o 20 miliónov eur, ak zoberú Makóa do Slovenskej informačnej služby," dodáva exšéf NAKA.

Článok pokračuje na ďalšej strane.