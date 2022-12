Na otázku, či sa dalo pádu vlády predísť odpovedala, že podľa nej včerajšiu situáciu najlepšie vystihol Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorý povedal, že stačilo doručiť demisiu Igora Matoviča (OĽANO) prezidentke Zuzane Čaputovej. "Preto sme sa v SaS dohodli, že ak ju naozaj podá, až vtedy mu uveríme, posunieme hlasovanie a budeme rokovať o podmienkach zachovania vlády."

Ak by vtedy Matovič skutočne podal demisiu, SaS by si vypýtala dve hodiny na rokovanie ich klubu o ďalšom postupe: "Po tom, čo sme si sadli na svoje miesta v pléne, už, už sa išlo hlasovať o tom, že posunieme hlasovanie o dve hodiny, sme dostali informáciu, že Matovič svoju demisiu stiahol a tým bolo rozhodnuté." Vraj keď ministri počuli, čo minister financií urobil, vedeli, že ide o koniec.

Prezradila taktiež, že kolujú klebety o tom, kto mohol v osudný moment pri odovzdávaní demisie volať Igorovi Matovičovi: "Počula som tieto tri verzie, neviem potvrdiť žiadnu z nich - jeho manželka, Gyimesi alebo Jozef Pročko."

Podľa jej vlastných slov by preferovala úradnícku vládu prezidentky. Dodáva, že v iných krajinách, kde došlo k úradníckym vládam, dokázali práve tieto profesionálne vlády upokojiť politickú situáciu a verejnosť: "No mnou preferovaná možnosť nemá veľkú podporu v parlamente," pridala k svojej odpovedi. Demokratické sily by sa mali zmobilizovať, aby Smer a Hlas nezaznamenal triumfálny výsledok, dodáva.

Marcinková sa vyjadrila aj k politickej ponuke v ďalších voľbách: "Vôbec nie je taká zlá a práve strany, ktorým to vyhovuje, podsúvajú naratív o dvoch brehoch - Fico verzus Matovič, ale toto sú extrémy. Máte tam medzi tým naozaj niekoľko poctivých politických subjektov. Vždy je to o ľuďoch, nepreceňujte značku politickej strany." Prezradila, že si nevyberá stranu podľa toho, ktorá má najviac, ale podľa toho, ktorú chce, aby mala najviac percent. "Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko a dala by som šancu aj Dzurindovej novej snahe..." približuje.

Prezradila, že jej je ľúto premiéra Eduarda Hegera (OĽANO): "Ľudsky mi to je ľúto, lebo s pánom Hegerom sme mali korektný vzťah. Ale politicky, má na tom aj Eduard Heger značný podiel viny. On ako premiér mohol podať Matovičovi demisiu a vyriešiť to už v lete. Mohol to vziať do svojich rúk. Neurobil to," približuje poslankyňa jej pohľad na vec. Podľa nej sám Heger nečakal, čo sa v paláci udeje. Náhradou za Matoviča by podľa nej mal byť Marcel Klimek.

Nevynechala ani otázku ohľadom jej politickej budúcnosti. Vymenovala niekoľko vecí, ktoré chce veľmi presadiť, a preto má stále dostatočnú motiváciu: "Pokojne so stranou Sloboda a solidarita, ale som v siedmom mesiaci tehotenstva. Či je to reálne, uvidíme."

