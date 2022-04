Jedným z mien, o ktorých sa má hovoriť v OĽANO, je podľa informácií TASR aj asistent poslankyne Kataríny Hatrákovej Róbert Dobrovodský.

"Naši poslanci už nejaké mená navrhovali, budúci týždeň by sa to malo uzavrieť. Potom, keď sa dohodneme na jednom mene, asi predstavíme, kto by to mohol byť," povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Mená špecifikovať nechcel, aby niekoho neznevýhodnil. Za najlepšie považujú Šipoš i Pollák navrhnúť jedného kandidáta, na ktorom by bola zhoda aj v koalícii.

Pollák by uvítal, keby sa predišlo situácii s neúspešnými voľbami komisára pre deti. Podotkol, že pri ombudsmanovi je proces výberu náročnejší, pretože kandidáta musí navrhnúť aspoň 15 poslancov. Pollák potvrdil, že v hnutí sa ako možný kandidát spomínal aj Dobrovodský. Mien sa však podľa jeho slov spomína viacero. Vidí medzi nimi dostatok kvalitných uchádzačov.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský poznamenal, že téme sa bude venovať aj koaličná rada. Deklaroval záujem nájsť kandidáta, ktorý by mal podporu celého politického spektra."Stále rokujeme v koalícii, nemáme konkrétneho kandidáta," doplnila pre TASR šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Mandát doterajšej ombudsmanky Patakyovej vypršal oficiálne 29. marca. Už na začiatku februára oznámila, že sa o post nebude opätovne uchádzať. Verejného ochrancu práv volí parlament na päť rokov z kandidátov, ktorých navrhne najmenej 15 poslancov NR SR.