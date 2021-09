Odchádzajúci šéf Policajného zboru (PZ) Peter Kovařík (54) bude riadiť rezort do 15. septembra tohto roku. Hlava polície totiž čelí obvineniu zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Doposiaľ však nie je známe, kto ho nahradí. Odstupujúci prezident médiám oznámil, že rezort bude dočasne viesť viceprezidentka PZ Jana Maškarová (45). Tá sa dostala do vedenia polície v roku 2018, za čias ministerky vnútra Denisy Sakovej (45) a dnes už zosnulého exšéfa PZ Milana Lučanského (51).

Táto nominácia však nie je istá, kým jej úradujúci minister vnútra Roman Mikulec (49) nevyjadrí podporu. V rozhovore pre Aktuality.sk uviedol, že v talóne má aj iných kandidátov. Jeho nejednoznačná odpoveď na túto nomináciu môže súvisieť s tým, že Maškarovej meno spomína vo svojej výpovedi bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správ (KÚFS) Ľudovít Makó. Podľa jeho slov mala vynášať citlivé informácie z vyšetrovania prípadu pripravovanej vraždy vyšetrovateľa NAKA Jána Čurillu.

Minister Mikulec pre Aktuality.sk prezradil, že nevylučuje kandidatúru veliteľa útvaru osobitného určenia Prezídia PZ Štefana Hamrana. Práve šéf Lynx komanda bol Kovaříkovým súperom vo výberovom konaní na post prezidenta polície v januári tohto roku. Vtedy jeho kandidatúru nepodporil parlamentný výbor. Ministerstvo vnútra uviedlo, že výberové konanie bude vyhlásené do 30 dní od zániku výkonu funkcie Petrovi Kovaříkovi.

Podmienky kandidatúry sú pritom dosť náročné. Uchádzač o funkciu by mal byť príslušníkom PZ najmenej desať rokov, má mať vysokoškolské vzdelanie a mal by pôsobiť najmenej päť rokov v riadiacej funkcii. Zároveň nesmie byť odsúdený za spáchanie trestného činu a musí predložiť svoju koncepciu rozvoja a riadenia polície a presvedčiť výberovú komisiu. „Tí, ktorí sú v tejto komisii, vedia dávať otázky, ktoré ich zaujímajú, ktoré súvisia jednak so samotnou osobou uchádzača, jednak s ďalším smerovaním a napredovaním PZ," hovorí rektorka Akadémie PZ Lucia Kurilovská.

Komisia po vypočutí všetkých uchádzačov ministrovi vnútra odporúča tých, ktorí prejdú cez jej filter. Minister následne predloží kandidátov Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Po verejnom vypočutí uchádzačov výbor odporučí ministrovi niektorého z nich. Ak neodporučí žiadneho, konanie sa musí opakovať.

Proti spôsobu voľby sa pre denník Sme kriticky vyjadril exšéf Úradu boja proti korupcii Jozef Šátek. „Nemalo by to byť tak, že sa môže prihlásiť nejaký okresný riaditeľ, ktorý nikdy nepracoval vo vyšších funkciách, nemá všeobecný rozhľad, kontakty, osobné poznanie a autoritu v polícii. Tento systém výberu nemôže vygenerovať dobrého policajného prezidenta,“ vyhlásil. Podľa Kurilovskej je však súčasný proces voľby transparentnejší ako kedysi. „Komisia je zložená z odborníkov, ktorí rozumejú chodu rezortu," naznačuje. Tiež doplnila, že podľa nej nie je správne hodnotiť výber šéfa polície na základe toho, čo sa deje okolo kauzy obvinenia Kovaříka. „Ťažko si teraz povedať, že no tak bolo proti nemu vznesene obvinenie, tak skúsme sa pozrieť na ten výber. Pod prizmou toho by som určite toto neriešila," podotkla odborníčka.

