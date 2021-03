Prepukla koaličná kríza a preto sa šéf strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová stretli s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Neskôr však veľké debaty pokračovali za zatvorenými dverami, za ktorými sa v priestoroch parlamentu stretli už všetci predsedovia vládnych strán.

Nespokojnosť časti z nich súvisí s politikou premiéra Igora Matoviča a ministrom zdravotníctva Markom Krajčím (obaja OĽaNO). Vládnu krízu žiada Sulík vyriešiť rekonštrukciou vlády: „Nastal čas, aby sme sa vážne bavili o rekonštrukcii vlády.“ Lídri koaličných strán sa teraz medzi sebou zamýšľajú nad ďalším fungovaním v koalícii.

Richard Sulík v diskusnej relácii TA3 Téma dňa na rovinu povedal, že potrebná rekonštruckia vlády nesúvisí s nákupom vakcín. Zároveň tiež priznal, že premiér Igor Matovič sa javí ako nespôsobilý, aby viedol vládu, pretože je to "náročný job". Podľa jeho vyjadrenia, človek, ktorý môže byť premiérom, musí mať na to osobné predpoklady a nerozhádať sa so všetkými, čo sa v tomto prípade Matovičovi podarilo.

Vražda Jána Kuciaka

Premiér Igor Matovič dokonca ministra hospodárstva Richarda Sulíka spájal s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka. "Mňa spájať s vraždou Jána Kuciaka je hodne za čiarou," vyjadril sa Sulík. Matovič totiž v jednom zo svojich statusov napísal: „Zomrel novinár, lebo si niekto povedal, že euroval je dôležitejší.“

Sulík tiež priznal, že "nálada" v krajine je strašne zlá. Ako príčiu vidí to, ako vláda komunikuje a čo robí. "Zodpovedný je predseda vlády," dodal.

Odchod strany Za ľudí z vlády

"My sme za spoločný postup, lebo keď tie zmeny nastanú, majú mať zmyseľ. Nemá zmyseľ, keď si to tu vydupe jedná strana. Za ľudí, Sme rodina, tiež majú svoje výhrady." Minister tiež uviedol, že ak bude strana Za ľudí diskutovať o odchode vlády, bola by to podľa jeho slov "nešťastná zmena."

Nové voľby

"Sme za to, že poďme debatovať o rekonštrukcii vlády, ale neohrozujme fungovanie koalície. Nikto nechce nové voľby." Ako nutnosť rekonštrukcie vlády vidí rad mnohých okolností, nešťastných vyjadrení a chaotických zmien. Minister hospodárstva chce, aby sa urobili zmeny vo vláde, aby zachránili koalíciu. Zdôrazdnil tiež, že nie sú za predčasné voľby.

Vakcína Sputnik V

Sas je s nákupom vakcín Sputnik V v "pohode", zastáva však názor, že ľudia, ktorí sa chcú vakcínou nechať očkovať, by mali podpísať súhlas.

Po stretnutí prehovoril aj Boris Kollár

"Oficiálne sme uzavreli koaličné stretnutie," uviedol Kollár na úvod tlačovej konferencie. "Vypočuli sme si stanoviská od koaličných partnerov - od strany Za ľudí, SaS, OĽANO."

Predseda NR SR uviedol, že v stredu (10.3.) budú ešte k novým návrhom "sedieť" a tlmočiť ich oficiálne stanovisko. "Sme prístupní k rokovaniu o nejakej rekonštrukcii v nejakej forme," dodal.

Predčasné voľby

Rovnako ako ostatní koaliční partneri, ani strana Sme rodina nie je za položenie súčasnej vlády a za predčasné voľby. K otázke, či hovorili aj o výmene premiéra sa nechcel Kollár vyjadiť. Uviedol, len: "Nebudem predbiehať. Vymeniť premiéra znamená pád vlády."

Zároveň dodal, že: "Aktuálna situácia nemá víťaza, jediný, kto prehrá, budú ľudia. Na toto sa musíme pozerať."

Koaličné strany sa dohodli, že oficiálne stanoviská budú dávať spoločne.

Strana za ľudí

"Pred rokom sme chceli, aby to bola vláda zmeny," uviedla Veronika Remišová na úvod tlačovej konferencie. "Po roku vlády stojíme pred hlbokou sebareflexiou. Situácia v koalícii je vážna. Uvedomujem si, že komunikácia vlády nie je najšťastnejšia a vzťahy sú napäté," dodala ministerka. Zároveň priznala, že sme obeťou hádok vlády, ktoré traumatizujú nielen ju, ale celé Slovensko.

Cieľ strany

"Ide nám o to, aby táto vláda vydržala a bola vládou zmeny," podotkla Remišová. Zhodnotila aj predošlé vlády Mikuláša Dzurindu či Ivety Radičovej. "Žiadna vláda nebola ideálna," dodala.

Odkaz ľuďom

"Ľuďom by som chcela otvorene povedať... Áno, prišli sme do ťažkej situácie a za tie chyby sa chcem občanom ospravedlniť a chceme to robiť lepšie," uviedla v závere tlačovej konferencie.

Remišová si servítku pred ústa nedala a na rovinu povedala, že Pellegrini, Fico, či "hŕstka extrémistov" su najhoršia cesta pre Slovensko.

Zároveň vyjadrila svoje želanie, že "chce, aby pokračoval parlament v takom zložení, v akom ho ľudia zložili."

Premiér reaguje

Premiér Igor Matovič sa k celej situácii opäť vyjadril na sociálnej sieti. "Nikdy by som neveril, koľko nenávisti dokáže spustiť jeden odvážny nákup len preto, lebo vraj bol z nesprávnej strany azimutu."

Monika Beňová ostro kritizuje Matoviča

O slovo sa prihlásila aj politici z ostatnej časti politického spektra. Napríklad taká europoslankyňa Monika Beňová. "Očakávať, že im odstúpi z postu predsedu vlády SR je fatálne nepochopenie jeho doterajšieho posobenia v politike, jeho mentálnej výbavy a všetkého čo s tým súvisí. Igor Matovič nie je politik, nevie že politika sú aj kompromisy, že je rozdiel byť v opozícii a vládnuť, že je rozdiel vykrikovať na ulici a rokovať na medzinárodnej úrovni, že je rozdiel mať paťosobové združenie ktoré vydáva za stranu a bezstarostne ho riadiť a viesť vládu, kde sa stretávajú rozne názory. Preto Igor Matovič nikdy nepochopí, že väčším problémom ako Krajčí aj so zvyškom dokopy nie sú až taký problém akým je on sám," uviedla Beňová na sociálnej sieti.

