Téma zmeny pohlavia, ktorá je v spoločnosti veľmi citlivá, sa rieši aj v parlamente. Zatiaľ čo dnes je možné zmeniť zákrokmi svoje pohlavie, meno a rodné číslo, v budúcnosti s tým nie je možné rátať. Vyplýva to z aktuálnych návrhov v parlamente. Za návrhmi stojí hnutie Sme rodina, podporujú ich však aj iné konzervatívne strany, ako OĽaNO či Smer.



„Miesto rešpektovania transrodových ľudí a ich identity a dôstojnosti, vrátane ich nového pohlavia, ich bude štát prostredníctvom zákona degradovať a ponižovať, a zo zmeny mena a priezviska spraví súčasť ,liečby´transsexualizmu,“ uvádza člen poslaneckého klubu SaS a predseda Občianskej konzervatívnej strany Ondrej Dostál na svojom Facebooku. Podľa neho tieto novely neriešia žiaden problém, ich cieľom je len ublížiť transrodovým osobám a znemožniť im tranzíciu z administratívneho hľadiska.



Na fotografií komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović. Podľa nej sa od vraždy na Zámockej vnímanie Lgbti+ komunity na Slovensku vôbec nezmenilo. Zdroj: OSCE

Paradoxom je, že osoby, ktoré budú chcieť, môžu aj naďalej absolvovať celý proces, ktorý zahŕňa lekárske zákroky či sedenia so psychológmi. Pokiaľ by návrhy prešli, takáto osoba si po zmene pohlavia však nebude môcť zmeniť rodné číslo ani meno. Na dokladoch teda ostane naďalej uvedená s pôvodnými osobnými údajmi, zatiaľ čo fyzicky už nebude vykazovať znaky uvedeného pohlavia.

Podľa odborníčky nejde iba o citlivý spoločenský jav, ale aj o možné porušovanie ľudských práv. „Údaje v dokladoch by mohli tvrdiť, že sa jedná o muža, pričom osoba by fyzicky vykazovala znaky ženského pohlavia. Tým pádom by mohla byť v úradnej komunikácií vystavená situácií, kedy musí vysvetľovať svoj stav, čo môžeme považovať za zásah do súkromia,“ tvrdí právnička zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva Zuzana Pavlíčková. Návrhy podľa nej nie sú sformulované logicky.



„V pozmeňujúcom návrhu o rodnom čísle sa uvádza, že osoba si môže z dôvodu zmeny pohlavia požiadať o nové rodné číslo iba s výsledkami genetických testov. To je však absurdné, nakoľko genetické testy nepreukážu, že osoba zmenila pohlavie. Tým pádom sa znemožní zmeniť rodné číslo, čo sa dalo od r. 1995,“ pokračuje Zuzana Pavlíčková.



Práva sexuálnych menšín patria dodnes k agendám prevažne liberálnych politických subjektov. Ostatné strany nemajú veľký záujem sa tejto téme venovať: „Do týchto diskusií sa nezapájame. Teraz treba pomáhať ľuďom a nie riešiť kultúrne vojny,“ vyjadrila sa pre denník Plus JEDEN DEŇ Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa strany Hlas-SD.



Strana Sme rodina nám, žiaľ, do uzávierky neposlala svoje vyjadrenie.



