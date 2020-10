Aktualizované 20:30

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. „Zákaz vychádzania bude tri týždne, ale ten prvý týždeň bude najprísnejší. Ten druhý týždeň, teda po prvom testovaní, budú mocť opustiť svoje bydlisko tí, ktorí budú mať negatívny test,“ povedal Sulík.

V najdotknutejších okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov budú platiť prísnejšie pravidlá. Vysvetlil, že v najpostihnutejších regiónoch budú môcť ľudia využívať výnimky zo zákazu vychádza len v prípade, že budú mať negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu. Nesmie byť starší ako 23. október. Podľa šéfa kabinetu šlo o najťažšie rozhodovanie v histórii samostatného Slovenska.

Premiér potvrdil, že v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo na Orave a v okrese Bardejov sa v piatok 23. októbra o 8.00 h začne pilotné testovanie na nový koronavírus. Nasledujúce dva víkendy bude aj plošné testovanie na ostatnom území SR.

V rámci obmedzenia mobility sa od pondelka 26. októbra bude vyučovať dištančne aj na druhom stupni základných škôl, a to do 27. novembra. Prvý stupeň ZŠ sa môže zatiaľ vzdelávať v školách normálne, rovnako sa vyučovanie nezastavuje ani v materských školách a jasliach.

Aktualizované 19:50

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová zhodnotila kritickú dobu: „Situácia je mimoriadne vážna. Lekári povedali, že ak to takto pôjde ďalej, tak príde totálny kolaps nášho rokmi zdevastovaného zdravotníctva. Preto sme sa rozhodli okrem lockdownu aj na testovania. Pre Ministerstvo obrany je to najzložitejšia operácie od druhej svetovej vojny. My sme ale úžasná krajina a zvládneme aj túto situáciu."

„Zo všetkých zlých riešení ktoré máme, je najlepšie to, ktoré sme schválili a obmedzili pohyb občanov. Pretože výsledky testovania by mohli byť skreslené, keby sa ľudia pohybovali voľne. Preto je dobré byť pred prvým testovaním celý týždeň doma,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že verí v to, že tí ľudia ktorí budú mať dva testy negatívne, budú môcť po tom druhom navštevovať aj reštaurácie. „Som presvedčený, že vláda rozhodla správne,“ povedal Sulík.

Aktualizované 19:30

„Slovenská krivka nakazených rastie rýchlejšie ako tá česká,“ povedal na úvod brífingu minister zdravotníctva Marek Krajčí. Aktuálne nám podľa ministra umiera na koronavírus denne v priemere 18 ľudí. Reprodukčné číslo pandémie by sme vraj mali stlačiť pod 1. „Aktuálne je ale reprodukčné číslo 1,25 až 1,45,“ skonštatoval Krajčí s tým, že počet nakazených sa u nás za 7 až 14 dní zvyšuje dvojnásobne.

Poukázal aj na to, že 14-dňová incidencia prípadov nového koronavírusu na 100-tisíc obyvateľov sa zvýšila z 269 na 359 prípadov. Počet hospitalizovaných pacientov sa zvýšil zo 424 na 731 osôb. Počet osôb na JIS sa zvýšil z 18 na 20 ľudí a na pľúcnej ventilácii zo 49 na 63 osôb. Za sedem dní sa priemerný počet prípadov za deň zvýšil z 1 214 osôb na 1 586 osôb. Sedemdňový priemer testov sa z čísla 8 858 zvýšil na 10 134 testov.

Premiér Igor Matovič tvrdí, že odborníci odporučili tvrdý lockdown: „Ústredný krízový štáb ale odporučil jemnejší lockdown s tým, že prebehnú aj dve celoplošné testovania.“ Čo to bude znamenať? „Školy by mali byť zatvorené. Výnimkou majú mať materské školy, jasle a prvý stupeň od 26. októbra do 27. novembra. Na iných stupňoch bude distančná výučba.“

„Na Orave a v okrese Bardejov bude zakázané vychádzať od 24. októbra do 1. novembra,“ povedal premiér s tým, že vychádzať môžu iba s negatívnym testom na koronavírus.

Aktualizované 16:45

Ústredný krízový štáb napokon rozhodol o čiastkovom lockdowne! Podľa informácií hnonline.sk úrad verejného zdravotníctva od soboty obmedzuje prevádzky na deväť dní. Výnimky budú mať: Potraviny, drogérie, lekárne, optika, tlačoviny, krmivo a veterinárne služby, telekomunikácie, výdajné okienka so stravovaním, pošta, banka, leasing, eshopy, práčovne, čistiareň, čerpacie stanice, pohrebné služby, autoservis, STK, servis výpočtovej techniky, taxíky s predelením pre zákazníkov, advokáti, exekútori, kľúčová služba. Školy by mali byť zatvorené. Výnimkou majú mať materské školy, jasle a prvý stupeň od 26. októbra do 27. novembra.

Platiť by mal aj zákaz vychádzania o to od 2. do 8. novembra. Výnimku majú mať ľudia s negatívnym testom nie starším ako z 30. októbra. Zákaz vychádzania má byť aj od 9. do 15. novembra. To sa nebude týkať osôb, ktoré majú negatívny test nie starší ako z 6. novembra. Krízový štáb údajne rozhodol aj o zrušení vlakov zadarmo, a to od 26. októbra do 15. novembra.

Ešte prísnejšie obmedzenia majú byť na Orave a v Bardejove. Tu má platiť zákaz vychádzania už aj od 26. októbra do 1. novembra. Výnimkou majú byť pohreby, návšteva potravín a lekárne, návšteva lekára, venčenie psov do 100 metrov od bydliska a starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá. Na brífing krízového štábu sa stále čaká.

Aktualizované o 15:00

„Neviem úplne presne, prečo minister zdravotníctva nezverejní všetky čísla, ale videli sme ich dnes na krízovom štábe a verte mi, tie čísla sú desivé,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík na hodine otázok v parlamente.

Aktualizované o 14:15

Pred novinárov sa postavil minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý zvestoval rodiacu sa dohodu: „Dnes poobede, keď skončí krízový štáb, budeme všetci prezentovať jedno spoločné stanovisko. Mne samozrejme záležalo na tom, aby ekonomika neutrpela. Dohodli sme sa, že o výsledkoch rokovania budeme informovať spoločne.“

Vyzerá to ale tak, že bude lockdown aj celoplošné testovanie! „Otázka je, v akom rozsahu. O tom sa ešte diskutuje,“ prezradil nám zdroj, ktorý má blízko k Ústrednému krízovému štábu.

Aktualizované o 13:30

Ústredný krízový štáb v rámci rokovania zvažuje či sa vôbec "oplatí" púšťať sa do plošného pretestovania celej krajiny, alebo bude vhodnejší často skloňovaný lockdown. Sám premiér Igor Matovič (47) vyhlásil, že "v týchto dňoch Pandemická komisia, Ústredný krízový štáb ako aj vláda prijímame najťažšie rozhodnutia v dejinách samostatnej Slovenskej republiky". Počas rokovania štábu mala dokonca Veronika Remišová povedať, že „štát je v svrabe a musí sa niečo rýchlo urobiť".Podľa zatiaľ neoverených informácii by prípadné vypnutie republiky malo začať platiť od pondelka a trvať tri týždne.

Aktualizované o 13:00

Situácia je taká vážna, že by sme sa mali baviť o celoštátnom lockdowne. Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský to uviedol počas štvrtkového rokovania ústredného krízového štábu. „Nevidím veľký zmysel, aby sme čakali týždeň – dva na celoštátne testovanie, ktoré nám spraví ten istý efekt ako celonárodný lockdown,“ uviedol Visolajský. Poukázal pritom na fakt, že po testovaní by malo okolo milióna ľudí skončiť v karanténe, čo bude mať dosah aj na podniky. „Výsledok bude rovnaký, len sa to bude inak volať,“ poznamenal.

Visolajský nazval nemocnice Potemkinovými dedinami. Počet lôžok a personálu podľa neho často nezodpovedá realite. Hovorí, že táto pandémia sa nedá vyhrať v nemocniciach, ale pred nimi. „Keď to už dospeje do štádia, že sa nám plnia nemocnice, treba zatiahnuť silno ručnú brzdu,“ upozornil s tým, že aj pri silných opatreniach trvá istý čas, kým sa prejavia.

Aktualizované o 09:00

Minister obrany Jaroslav Naď (39) načrtol pred štvrtkovým zasadnutím ústredného krízového štábu návrh o miernejšom lockdowne a následnom plošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Potvrdil tiež, že lietadlo s antigénovými testami už pristálo na Slovensku.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus skonštatoval, že SaS silne podporuje myšlienku pretestovania obyvateľstva. Pokiaľ ide o lockdown, chcú poznať detaily. "Bude kombinácia, bude miernejší lockdown a bude potom celoplošné testovanie," naznačil Naď závery pandemickej komisie. Odmietol, že by sa premiér Igor Matovič (OĽANO) chcel "stiahnuť" z testovania. Účasť na jej stredajšom (21. 10.) zasadnutí hodnotí ako historickú, podľa jeho slov sa zúčastnilo na nej viacero ministrov a množstvo odborníkov.

Klus vidí stále otvorené obe možnosti, plošné testovanie i lockdown. "Ale nemyslím si, že lockdown v tom pravom slove zmysle je to, čo teraz Slovensku hrozí," poznamenal. Pretestovanie obyvateľstva podľa neho SaS vníma ako jednu z možností, ako "zmeniť pravidlá, ktoré nám korona nastavila".Pokiaľ ide o lockdown, chcú poznať detaily.

