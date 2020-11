Vy ste sa vyjadrili, že podoba protestov, ktoré sme zažili pred niečo vyše týždňom, je vizitkou súčasnej vlády. Ako to máme chápať?



Áno a od toho uplynulého víkendu sa môj názor ešte umocnil. Protesty sú odrazom toho, čo sa deje v spoločnosti. Aj Michal Myslovič z Medianu povedal, že to rozhorčenie nie je štandard a nepochádza len z chuligánskeho prostredia, ale tie súvislosti sú širšie.

Zároveň som sa rozprával aj s kolegom, ktorý sa venuje politickému radikalizmu a 15 rokov monitoruje pravicovo extrémistickú scénu. Práve táto scéna má schopnosť neuveriteľne rýchlo sa mobilizovať. Ak si dáme do súvislosti túto schopnosť s tým, prečo tam prišli a to napriek zákazu stretávania sa, tak vieme, že to neboli ľudia, ktorí by protestovali len proti tomu, že nefunguje ich futbalový klub a oni nemajú ako tráviť svoj voľný čas. Tie dôvody sú podstatne odlišné.

Aké sú podľa vás tie dôvody?

Myslím si, že si treba uvedomiť, že to nie je len o nesympatiách k Matovičovi alebo klubu OĽaNO, ale ide o vážny prejav celospoločenského nesúhlasu so súčasným vládnym establišmentom. Ak by som mal byť konkrétnejší, tak poviem, že títo kvázi hulváti a “spodina spoločnosti” vyjadrili veľmi násilnou a veľmi vulgárnou formou to, čo sa si väčšina spoločnosti myslí za zatvorenými dverami a čo si povie v úzkych priateľských rozhovoroch.

Čomu to pripisujete?

Igor Matovič sa začína čoraz výraznejšie podobať na Vladimíra Mečiara a to predovšetkým autoritárskym vystupovaním, pri ktorom mám pocit, že tu opäť máme rok 1992. Ľudia si Matoviča zvolili ako ďalšieho hrdinu, ktorý ich spasí a to len na základe dvoch veľmi neprofesionálne vyrobených videí z Cannes.

Čo by bolo riešením?

Vláde by som odporučil, aby zmenila štýl komunikácie a to najmä Igorovi Matovičovi. V tomto prípade súhlasím s názorom, že Igorovi Matovičovi by mali zobrať telefón a zakázať mu vstup na sociálne siete. Matovič by mal výrazne obmedziť komunikáciu svojich emócií a zamerať sa na dlhodobé plánovanie. Nemal by meniť rozhodnutia zo dňa na deň.

Od predminulého víkendu sme mali informácie o celoplošnom testovaní, potom, že možno nie, potom úplný lockdown, napokon čiastočný, za päť dní sme mali informácie, ktoré si totálne odporovali a na spoločnosť to má katastrofálne dôsledky a to nielen emocionálne, ale predovšetkým existenčné. V spoločnosti momentálne vládne hnev.

Myslíte si, že práve takáto skupina ľudí by dokázala premiérovi podtrhnúť stoličku?

To si nemyslím, hoci si myslím, že počet zúčastnených na proteste nie je zanedbateľný. Treba si to všímať a treba to monitorovať. Ja si inak myslím, že zásah policajtov bol v tomto prípade úplne primeraný a odviedli kus dobrej roboty. Navzdory tomu si nemyslím, že by táto subkultúra bola v premiérovom prípade rozhodujúcou. Pred koronou som bol presvedčený, že táto vláda doplatí na korupčné škandály a rôzne biznis dohody Borisa Kollára, kedy sa ukáže, že to vedenie štátu vôbec nie je tak transparentné, ako ľudia očakávali. Veril som, že Matoviča dá dole práve Sme rodina.

Dnes som presvedčený, že Igor Matovič si tie nohy dokáže podtrhnúť sám. Príde skrat a jeho koaliční partneri si povedia, že dosť.

Nebol takýmto skratom aj jeho útok na prezidentku na sociálnej sieti?

Mám skôr na mysli to, akým spôsobom útočí na Richarda Sulíka. Bude stačiť ešte zopár takých excesov, ako predviedol v poslednom čase a tá trpezlivosť dôjde a to najmä zo strany jeho partnerov.



To obvinenie prezidentky bolo ale presne tým typom vyhrotenej reakcie. K pani prezidentke môžem povedať len to, že vďaka Bohu za túto ženu medzi najvyššími ústavnými činiteľmi, lebo ona je jediným príčetným hlasom, ktorý dokáže tú vrcholnú politiku korigovať. Momentálne by som to prirovnal k tomu, že zvyšní dvaja sú ako takí malí nespratní chlapci a prezidentka je v úlohe dobrej pani učiteľky, ktorá dá chlapcov na poriadok, ešte im to aj vysvetlí a upokojí situáciu. Zohráva lepšiu a konštruktívnejšiu stranu.

Myslíte si, že nastane moment, kedy si prezidentka povie dosť a “chlapcov vyhodí z pieskoviska”?

(smiech) To neurobí, pretože ako právnička si je plne vedomá svojich ústavných limitov. Ja sa však na trpezlivosť pýtam smerom k Richardovi Sulíkovi. V jeho prípade sa pýtam, kedy mu tá trpezlivosť dôjde. Kollár sa bude snažiť tú vládu ťahať, čo najdlhšie, pretože jeho ekonomické záujmy to jasne rámcujú. Z vlády von sa ale nebude ponáhľať ani pani Remišová, pretože vie, že pri tých preferenciách, ktoré vyššie naozaj nebudú, je toto jej posledná šanca na vysokú funkciu.

Richarda Sulíka však budú tie dlane a ruky páliť, pretože ako budú jeho preferencie pomaly, ale isto rásť, tak s jeho prehnane racionálnym uvažovaním si to hodí do excelu a povie si, že toto vyzerá dobre a tu sme skončili priatelia. Netreba zabúdať, že aj v prípade pádu Radičovej vlády reagoval spôsobom, že no a čo, tak pár nominantov príde o robotu. A čo sa stane? Preňho toto nebude argument, aby zostal v exekutíve.

Z čoho tie problémy podľa vás pramenia?

Ja by som to povedal asi takto - keď bežný občan nevie, kedy zasadá mestské zastupiteľstvo alebo kedy a čo schvaľuje parlament, tak prosím, nemusí všetko úplne ovládať. Horšie je, keď sa vám pred kamery postaví predseda vlády a povie úplnú hovadinu, ako keď sa nepôjdete otestovať, tak nebudete mať nárok na zdravotnú starostlivosť. Právo na zdravotnú starostlivosť je pritom ústavným právom. Toto ústavné právo nemôže nikto, úplne na hulváta obmedziť, nech je akýkoľvek stav. Tu príde premiér a na hulváta povie, že vám toto právo obmedzí, alebo zmení. Je to neuveriteľné.

Je to z jeho strany neznalosť? Napokon v kľúčovej veci obišiel prezidentku, ktorá je hlavnou veliteľkou ozbrojených síl...

Áno, je to neznalosť. Mňa neprestáva fascinovať, že po 10 rokoch, čo sedel v parlamente, príde a treskne úplnú sprostosť. To je ako keď vám 10 rokov sedí v lavici žiak a vy po týchto 10 rokoch zistíte, že je úplne dutý, sprostý a celý čas bol snáď duchom neprítomný. Za úsmevné som to považoval ešte v momente, keď padla Radičovej vláda, tak Matovič prišiel po hlasovaní pred novinárov a povedal, že veď poďme ešte rokovať.

Všetci sa naňho v tom momente pozreli, že ako, kto a o čom má ísť ešte rokovať? Je to vybavené, dovidenia, zbaľte si ceruzky a choďte domov. On tam stál a tváril sa, že by sa ešte oplatilo niečo vymyslieť. Vtedy som to bral, že mladý neskúsený, ale on žije v dákom paralelnom svete. Je ako veľké decko na dobrodružnom výlete a tak sa chová, a aj tak rozmýšľa.

Čo sa týka prezidentky, tak ja hovorievam svojim študentom, keď idú prezidentské voľby, že im tá funkcia môže pripadať zbytočná a reprezentatívna, ale ja vždy upozorňujem, že ten úrad sa môže zdať zbytočný, kým nepríde kríza. V kritických chvíľach, keď sa nedohodne parlament alebo politické strany, tak vstupuje na scénu prezident, ktorý je tým sprostredkovateľom dohôd medzi politickými stranami alebo ústavnými činiteľmi.

Vy ste spomenuli problematickú komunikáciu premiéra, ale v súčasnosti je problém s komunikáciou takmer na každom rezorte... Často sa nedočkáte žiadnej alebo nič nehovoriacej odpovede...



Áno, je to z ich strany alibizmus. Ja som sa k tomuto vyjadroval ešte myslím v lete. Vtedy som povedal, že neviem, či je toto vláda skôr diletantov alebo amatérov.

Amatér môže byť na začiatku niekto, kto sa postupne učí a zlepšuje sa, ale diletant je niekto, kto nevie nič na začiatku, ale ani na konci a nemá schopnosť sa učiť. Toto prestáva byť vláda amatérov, čo mohol byť láskavý eufemizmus niekedy na začiatku volebného obdobia, ale ako sú dlhšie pri moci, tak môžu byť označení za vládu diletantov.

Viete uviesť konkrétny príklad?

Bohužiaľ to tak je, ale pri všetkej úcte k ministrovi Naďovi, ten chlap má nejakých 38 rokov, pôsobil na ministerstve obrany, má nejakú svoju minulosť v mimovládke, ktorá sa zaoberala celkom sexi a cool bezpečnostnými témami, čo je fajn. Ten chlap ale príde do funkcie, má ohlásiť najväčšiu logistickú akciu armády za 30 rokov, a on tam v tom prejave kokce ako keby sa učil slabikovať. Vám to prišlo profesionálne a máte pocit, že ten človek vie, čo robí?

V týchto chvíľach sa ukazuje, čo v tých ľuďoch je. My tu máme vládu polopartizánov, ktorí mentálne vzišli z akéhosi odboja a stále si myslia, že v tej funkcii majú bojovať . Pritom na tu exekutívu nemajú ani mentálne, ale ani žiadny tím ľudí.

Tieto mená by sme ale asi poznať mali...

Samozrejme. Skúste sa na Úrade vlády spýtať, kto tvorí poradný tím premiéra. V prípade prezidentky sme to vedeli hneď, bola to jedna z prvých vecí, ktorú komunikovala smerom k verejnosti. V prípade premiéra to netušíme dodnes. Veď mi dodnes nevieme ani kto je jeho hovorca, ak dákeho vôbec má. Máme tu vicepremiéra takého zarasteného chlapa v strednom veku (Štefan Holý, pozn.red.), ktorý má na starosti legislatívu a keď sa ma pred pár mesiacmi pýtali, že čo naňho hovorím, tak som ani nevedel kto to je. Podľa mena som nevedel ani kto to je, ani čo robí. Tak je to dodnes.

Nadácia Zastavme korupciu upozornila na to, že sa momentálne rieši zákon, ktorý má výrazne zmeniť a zrejme aj “znetransparentniť” štátne nákupy. Novela pritom pochádza práve od Štefana Holého a ak prejde, tak mimovládky už nebudú môcť upozorňovať na podozrivé štátne zákazky a zmluvy. Ako je toto vo vláde protikorupčného OĽaNO a Za ľudí, ktoré sa sústavne bije do pŕs za spravodlivosť, vôbec možné?



No tak, že Matovič doplatí práve na toto “transparentné vládnutie” rovnako ako na tie svoje skraty. To, že niekto nesúhlasí s celoplošným testovaním, ešte ustojí. Podľa mňa tieto schémy už v rámci Sme rodina nastavené sú.

Teraz si predstavte, že vy vytiahnete kauzu, kde bude tento s týmto, vy s takýmito otázkami prídete za predsedom vlády a on vám povie, že to nie je pravda. Vtedy bude ešte len pod tlakom, keď bude mať odpovedať na takéto otázky a to korona, nekorona.

Momentálne sa však ozýva aj zo strany verejnosti názor, že Smer síce kradol, ale aspoň vedeli, čo robia... uvedomuje si tento rozmer táto vláda?

Tu si ale treba uvedomiť, že prvá vláda Smeru tiež nebola nič moc. Oni sa ale poučili a potom im padla do lona jednofarebná vláda a to aj vďaka takým šikovníkom, akých tam máme dnes.

Vezmite si, že Fico robil profesionálnu politiku a proti nemu stáli títo nevyrovnaní egomaniaci, ktorí si myslia, že nás tu všetkých spasia, lebo sa ráno zobudili a povedali si, že na to majú a sú géniovia.

Keď máte proti sebe takýchto kucipajtášov, tak sa vám ľahko zostavuje jednofarebná vláda. Oni toto začali kaziť už pred 10 rokmi Matovič so Sulíkom. To, že boli ako idioti v opozícii, to príchod do vlády nezmení. To z nich neurobí konštruktívnych politikov. Vôbec.

Myslíte si, že sa pani Remišová vráti do OĽaNO, keď sa napríklad potvrdia klebety, že Za ľudí je “mŕtva strana”?

Nie, ju tam nepustia, ani keby veľmi chcela. Myslím si, že ju nepustí ani jej vlastná hrdosť, ktorá ju bude odrádzať. To by tam muselo byť toľko veľkorysosti ako to bolo medzi Sulíkom, Kiššovou a Mihálom. Toto bola Sulíkova najlepšia politicko-ľudská reakcia, že keď vstúpil do vlády, tak mal toľko chochmesu a možno to až preženiem, vznešenosti, že povedal, poď pre mňa robiť, lebo potrebujem ľudí. Pritom sa rozišli názorovo, ale normálne. To je v politike veľká vzácnosť, rovnako ako to, že k sebe znova našli cestu.

To však nebude platiť pri Matovičovi a Remišovej. Tá podľa mňa v politike skončí s minimálne takou traumou, akú si odniesla Iveta Radičová. Myslím si, že Remišová potom, čo v politike čoskoro skončí, bude dávať podobne ladené rozhovory.

Na rozdiel od pani Remišovej sa o Radičovej nikdy nehovorilo ako o nekompetentnej, zatiaľ čo v prípade pani Remišovej sa začalo v kuloároch hanlivo ustaľovať pejoratívne označenie “bábkoherečka”...

Áno, Iveta Radičová pochádzala z akademickej sféry a pred vstupom do politiky mala za sebou intelektuálnejšie povolanie, kde sa stretávala s tým, akú sociálnu politiku robí štát. Nebola len sociologičkou, ale zaoberala sa sociálnou politikou a publikovala. Toto Veronike Remišovej chýba.

Ona tiež patrí k tým odbojárskym aktivistom, ktorá síce bojovala proti nejakému politickému štýlu, ale ja si myslím, že pre svoju naivitu. Ja si stále myslím, že ona je ťažko naivná, a to u nej v konečnom dôsledku preváži. Má veľmi dôležitú pozíciu, pod sebou má veľa peňazí a neviem, či si uvedomuje tú zodpovednosť a tie tlaky, ktoré na ňu budú.

Myslíte si, že to ustojí?

Určite nie, na jednej strane kvôli tej jej naivite a na druhej strane preto, že ona išla do politiky robiť dobro. Ona patrí do tej kategórie ľudí, ktorých ja tak trocha hanlivo volám “dobrorobiči”. Tí v konečnom dôsledku naplnia to, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami.

Ona bude mať určite chvályhodné zámery s eurofondami, ale aj transparentnosťou, ale myslím si, že tí lobisti okolo ľudí, ktorí budú okolo nej ju tak obkľúčia, že nebude ani tušiť čo sa deje. Nakoniec skončí so slzami v očiach a zlomená v tom, že podľa nej malo to pôsobenie vo vláde aj v politike vyzerať úplne inak.

