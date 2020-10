Bude to stačiť alebo nie? Krčméry vníma opatrenia aj testovanie, o ktorom rozhodla vláda, ako krok správnym smerom. Priznáva však, že má isté pochybnosti o tom, či sú dostatočné. ,,Sprísnenia boli nastavené tak, aby čo najmenej zasiahli ekonomiku. Je to kompromis, ktorý bola schopná prijať vládna koalícia,”vyhlásil profesor. Pritom však podotkol, že sa zrejme budú musieť sprísňovať. “Môj názor je, že plošné testovanie je krok správnym smerom, ale možno samo o sebe nebude stačiť v radikálnom boji s pandémiou,” vysvetlil.

Odborník zároveň jedným dychom dodáva, že po testovaní ani ľudia s negatívnym výsledkom nesmú nadobudnúť dojem, že už ďalej nemusia dodržiavať sociálny dištanc. “Ku slobode nevedie schod, ale schodisko. Ak mám negatívny test, tak mám širší zoznam činností, ktoré môžem robiť. Ten list je ďaleko väčší, ale nie je nekonečný. Opatrenia stále platia, ako aj zákaz vychádzania, okrem špecifických výnimiek, ktoré sú taxatívne vymenované. Ak to nebude fungovať, výnimky nebudú,”zdôraznil.

Aby to však ekonomiku až tak „nezabolelo“, odborník prízvukuje - že bude dôležité hľadať opatrenia, ktoré by ju zasiahli len minimálne. Ako príklad spomenul zníženie mobility v doprave, uzatvorenie škôl, niektorých prevádzok, ale aj diskutovaný zákaz vychádzania. Úplného lockdownu sa Krčméry neobáva. “Doteraz sme testovali kritické okresy, no teraz ideme testovať tie, ktoré sú na tom lepšie. S trochou optimizmu odhadujem, že celoplošné testovanie odhalí tisícky nakazených, ktorí poputujú do karantény na 10 dní,” pokúsil sa odhadnúť.

Naznačil, že aj podľa ekonómov by to bola ekonomicky výhodnejšia verzia. “Zdá sa, že plošné testovanie je lacnejšie, ako tvrdý lockdown, ktorý však priznávam býva veľmi účinný. Vychytanie tých najinfekčnejších a ich následná izolácia by nás podľa ekonómov, mohla stáť približne 100 miliónov, zatiaľ čo tvrdý desaťdňový lockdown aj miliardu. Ako som povedal, je to kompromis medzi ekonomikou a medicínou,” uzavrel Krčméry.