Pčolinská je už siedmy rok poslankyňou hnutia Sme rodina. Švagriná Petra Pčolinského od začiatku pútala pozornosť v pléne Národnej rady SR sexi vzhľadom a dokonalými outfitmi. Aj z tohto dôvodu bola príťažlivá blondína s veľkou dávkou exhibicionizmu vďačnou témou pre médiá. Sociálne siete pravidelne zásobovala fotografiami, na ktorých ju bolo vidno oblečenú v drahých modeloch luxusných módnych značiek. Neraz sa pochválila hriešne drahou kabelkou, šatami či inými nápadnými prvkami. Louis Vuitton, Chanel, Cartier, Jimmy Choo – to je len niekoľko zvučných mien, na ktoré si potrpela.

Obľúbenou činnosťou Pčolinskej bolo robenie tzv. selfie. Ak práve nedrela poslanecké lavice, uverejňovala snímky z fitnescentra. „V zdravom tele zdravý duch, odcvičené, rande s fitkom, odmakané," aj takto popisovala svoje fotky, kde pózovala v štýlovom športovom oblečení. Poslankyňa sa však rada fotila aj vo výťahu, pri vínku a s obľubou dokumentovala aj každú zábavu a párty. Na veľké potešenie pánov pravidelne pózovala v obtiahnutých šatách či s našpúlenými perami a poriadne veľkým výstrihom.

Zlom však nastal pred rokom a pol. V marci 2021 Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala jej manžela a vtedajšieho riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Čelil obvineniam z prijímania úplatku. Komando NAKA vtrhlo do bytovky Pčolinského na bratislavskej Kolibe násilím – vypáčilo dvere a po tme vkĺzlo dnu. V byte boli v tom čase aj jeho manželka a malá dcérka, ktorým zásah policajtov zmenil život. „Bolo to nepríjemné hlavne pre manželku a dcéru. Keď o piatej ráno vlezú do bytu so samopalmi ozbrojení členovia zásahovej skupiny, tak to nie je bohviečo," spomínal si s odstupom času na udalosť Pčolinský v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ.

Dcéra Pčolinského niesla policajný zásah psychicky veľmi zle. Traumatizujúca udalosť sa však podpísala aj na jeho manželke, ktorá sa zmenila na nepoznanie! Zo sebavedomej selfie maniačky sa stala utiahnutá žena, ktorú bolo vídať len málokedy. Zo svojho účtu na sociálnej sieti stiahla všetky fotografie a s predvádzaním sa po internete úplne prestala. V médiách sa však objavili aj špekulácie, že Pčolinská sa už nevystavuje z dôvodu, že po zadržaní svojho muža ťažko niesla spoločenskú potupu.

Bývalého šéfa tajnej služby napokon po šiestich mesiacoch v kolúznej väzbe pustili na slobodu. Vyšetrovanie bolo skončené a generálna prokuratúra jeho obvinenia zrušila.

Súčasná pokojná situácia podľa všetkého blahodarne vplýva aj na Adrianu Pčolinskú, ktorá, zdá sa, doslova ožila a opäť má chuť usmievať sa na svet! V utorok (11. 10.) ju v budove Národnej rady zachytil náš fotograf, ako si v dobrej nálade vykračuje oblečená v zvodných rifľových šatách, ktoré dali vyniknúť jej sexi krivkám. A nebola by to Adriana, keby nebola opäť zladená od hlavy po päty! Svoj štýlový outfit doplnila o svetlohnedé lodičky a kabelku, ktoré dokonale ladili s jej opaskom. A, samozrejme, aj so zvodným úsmevom...

